«Мясо или картошка?»: вопрос Эдуарду Шармазанову

«Я один из активных участников этой оперы, игры. Неправильно будет, если я буду оценивать. Будет предвзято», – так ответил заместитель председателя НС РА Эдуард Шармазанов на просьбу сравнить работу оппозиционных сил парламента этого и предыдущего созывов. Журналист заметил, что оппозиция в парламенте этого созыва, вроде не столь активна, и политические дискуссии, как таковые, отсутствуют. Эдуард Шармазанов с юмором заметил: «Ну, если между десятью вопросами будут брать 20-минутные перерывы, то станут неповоротливее».

«И раньше, и сегодня у нас конструктивные оппозиционные коллеги. Не всегда деятельность оппозиции может казаться властям приятной, а также и мне, но они не для того, чтобы исполнять желания Шармазанова или Баблояна. Конечно, бывают столкновения идей, что нормально, тем более в условиях парламентской системы», – сказал вице-спикер парламента, добавив, что он ценит идеологические столкновения, происходящие в парламенте.

«Это нормально. Конечно, мы не идеальны, но и оппозиции тоже должны давать советы. Мы, прежде всего, должны видеть бревно в своем глазу, и только затем уж соломинку в глазу оппозиции. Мы должны вместе служить Армении. Я не считаю, что мы прогосударственные, а оппозиция – нет. Оппозиция, не больше, но и не меньше защищает интересы Армении во время международных командировок», – сказал он.

Прозвучал вопрос о подорожаниях. Он сказал, что к заявлениям своих партнеров из исполнительной власти ему добавить нечего. «Мясо, или картошка?» – отпустил шутку один из журналистов. «И-и», – в тон ему пошутил Эдуард Шармазанов.

Он сказал также, что новогодний праздник проведет традиционно с семьей в Алаверди, в отцовском доме. Эдуард Шармазанов поздравил оппозицию в связи с предстоящими праздниками: «Да хранит Господь их в мире, любви и благе, будем вместе служить Армении».

Что касается опасений, что власть может изменить закон, регламентирующий работу парламента, чтобы оппозиция не смогла брать перерывы, то Эдуард Шармазанов сказал: «Вопрос перерывов придержим. Регламент надо обсудить, и обсудить противоречивые положения, в том числе вместе с оппозицией, парламент – это место не только для высказывания властей, лишение возможности говорить здесь ни к чему хорошему не приведет».