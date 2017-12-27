Ежегодно из Армении в офшоры уходит $1 млрд, а мы тут ждем инвестиций из России и Европы: видео

2018-19 годы могут стать для ЕАЭС годами стремительного взлета в развитии. Об этом заявил вчера в Пресс-клубе «Новости Армении» председатель Исследовательского аналитического центра «Интеграция и развитие» Арам Сафарян во время подведения итогов работы его организации, отметив, что они и эксперты Евразийского экспертного клуба были первыми, кто еще в сентябре заявили, что мы можем закрыть год с 4-процентным экономическим ростом. «Сегодня мы близки к этой цифре», – указал он.

Арам Сафарян также напомнил, что недавно президент Армении говорил о 7-процентном экономическом росте. Он считает, что это вполне реалистичное ожидание. Говорит, что для обеспечения развития необходим 7-процентный рост как минимум в течение нескольких лет.

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Арам Сафарян считает, что на предстоящий период соответствующие органы Армении должны обратить серьезное внимание на увеличение объемов экспорта готовой продукции, перерабатывающее производство, пищевую промышленность и развитие военно-промышленного комплекса.

Он считает гарантией развития страны политическую стабильность и атмосферу гражданской солидарности. Это не означает единомыслия, но, по его словам, важно, чтобы в стране царила атмосфера, которая вызывала бы доверие у инвесторов.

Отвечая на вопрос Aravot.am, что при вступлении в ЕАЭС было много разговоров о российских инвестициях, которые, однако, не превратились в реальность, Арам Сафарян сказал: «Инвестиции есть, они не велики. Мы находимся на пороге ожиданий, обсуждения все еще продолжаются. Какими будут объемы инвестиций – это зависит от экономической политики Армении. Мы ежегодно перечисляем и инвестируем в оффшорные зоны один миллиард долларов, но ждем инвестиций на несколько сотен миллионов долларов из России и 160 миллионов из ЕС. И на этот вопрос должны суметь дать ответ наши бизнесмены».