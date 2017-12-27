АО «Русатом Сервис» доставил оборудование на Армянскую АЭС из Украины

АО «Русатом Сервис», в рамках работ по модернизации и продлению срока эксплуатации Армянской АЭС, завершило доставку второго блочного трансформатора для энергоблока №2 ААЭС.

Трансформаторы поставляются для замены исчерпавших свой ресурс. Они предназначены для повышения подводимого напряжения и передачи электрической энергии в энергосистему во время работы турбогенератора. Также трансформаторы необходимы для питания трансформаторов собственных нужд АЭС из энергосистемы во время останова турбогенератора.

Оборудование изготовлено ЧАО «Запорожтрансформатор» — крупнейшим в СНГ и Европе предприятием по производству силовых масляных трансформаторов и электрических реакторов с производственной мощностью 60 тыс. МВА в год.

Транспортировка от завода-изготовителя происходила в несколько этапов сначала наземным транспортом до порта «Черноморск» (Украина) – по морю до порта «Поти» (Грузия) и оттуда — наземным транспортом до площадки Армянской АЭС.

Ранее, в декабре на станцию уже был доставлен первый из двух турбогенераторов и блочный трансформатор.

Справочно:

В декабре 2014 года было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в продлении срока эксплуатации энергоблока № 2 Армянской атомной электростанции. В феврале 2015 года подписано Соглашение о предоставлении экспортного кредита для финансирования работ по продлению срока эксплуатации ААЭС.

В июне 2015 года между АО «Русатом Сервис» и ЗАО «ААЭК» был подписан Контракт на выполнение работ, поставок и услуг для продления срока эксплуатации энергоблока №2 Армянской АЭС.

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АО «Русатом Сервис» входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом». Компания предоставляет зарубежным АЭС с ВВЭР полный спектр услуг и поставок, необходимых для обеспечения эксплуатации и ремонта. Компания присутствует практически во всех странах с действующими АЭС с ВВЭР за пределами России.

На рынках Китая, Ирана, Болгарии и Армении АО «Русатом Сервис» занимает лидирующие позиции, являясь генподрядчиком работ по продлению сроков эксплуатации, выполнению планово-предупредительных ремонтов и модернизации оборудования АЭС ВВЭР. На зарубежных рынках АО «Русатом Сервис» сформировало портфель заказов на сумму около 500 млн. долларов США.

Пресс-релиз