Россия поставит Турции четыре дивизиона ракетных комплексов С-400: глава «Ростеха»

Россия поставит Турции четыре дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов в соответствии с соглашением, работа над которым почти завершена. Об этом сообщил глава российской госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в среду, передает Голос Америки.

Чемезов сообщил, что Турция выплатит 45 процентов общей суммы авансом, а Россия предоставит кредит на покрытие оставшихся 55 процентов.

Москва рассчитывает, что первые поставки начнутся в марте 2020 года, сообщил он.

Соглашение вызвало обеспокоенность на Западе, поскольку Турция является членом НАТО, а российские ракетные системы не могут быть интегрированы в военную архитектуру альянса.

Чемезов сообщил «Коммерсанту», что Турция – первая страна НАТО, приобретающая передовые российские системы ПВО С-400.

Фото — Голос Америки