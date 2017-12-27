Грузинские противовесы – в армяно-российской упаковке: «Айоц Ашхар»

Визит президента Сержа Саргсяна в Грузию являет собой первый этап скоординированной попытки путем углубления двусторонних армяно-грузинских отношений ускорить благоприятные геополитические процессы в регионе, эффективность которого станет очевидной в ходе московских переговоров, последовавших вслед за тбилисскими.

Конечно, в основе непосредственной заинтересованности нашей страны – ожидающая своего решения задача по преодолению транспортной блокады Армении. При этом не следует забывать, что этот вопрос связан с целым букетом сложных противовесов для смягчения острых противоречий в регионе. Их общая направленность не вызывает сомнений в том, что проблема будет решена, а значит, вопрос лишь во времени, а время не ждет.

Когда президент Серж Саргсян встречался со своим грузинским коллегой в его резиденции, находящейся в армянском квартале Тбилиси Авлабаре, наши новостные агентства друг за другом сообщали о тяжелом положении сотен возвращающихся из России армянских грузовиков, скопившихся на контрольно-пропускном пункте в Ларсе.

Поэтому, если раньше Армения терпеливо работала с грузинскими и российскими сторонами, чтобы ускорить поиск альтернативы Ларсу, то сейчас наступил момент хотя бы для частичного прорыва.

Отрадно также, что в отличие от предыдущих инициатив Армении, направленных на разблокирование, на этот раз наша страна оказалась в роли откликающейся стороны, так как первые шаги были предприняты грузинской стороной.

19 декабря Грузия подписала договор со швейцарской компанией мониторинга SGS, а затем последовало заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили от 20 декабря о новом этапе политики, предпринятой грузинскими властями в формировании региональных противовесов.

Будучи откликом на соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанное между Арменией и Евросоюзом 24 ноября, эта политическая инициатива открывает новые перспективы для обеих стран.

Потому что заявление премьер-министра Грузии Квирикашвили от 20 декабря увязывается с распространением на Армению и Турцию положений Договора об основных принципах таможенного администрирования и мониторинга товаров, подписанного между Грузией и Россией в 2011 году.

Вардан ГРИГОРЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айоц Ашхар»