Начальник Генштаба России обвинил США в «подготовке боевиков из ИГИЛ»

Голос Америки. Начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов обвинил США в подготовке боевиков из «Исламского государства» на американской военной базе Эт-Танф, расположенной в Сирии.

«Эта база на юге Сирии, она ограничивается участком местности радиусом 55 км. Это граница Сирии, Иордании и Ирака. По данным космической и других видов разведки на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», – заявил Герасимов в интервью газете «Комсомольская правда».

Герасимов также сказал, что, по имеющимся данным, террористы также обучаются на другой базе США – в лагере Шаддади – где их насчитывается не менее 750 человек.

«Мы знаем, что из лагеря Шаддади порядка 400 человек ушло в район Эт-Танфа. Уже после того, как главные силы ИГ были разгромлены, они пытались дестабилизировать обстановку, наступая с восточного берега Евфрата. Но понесли потери», – отметил он.

«Это фактически – ИГИЛ, – продолжил начальник генштаба России. – Но после проведенной с ними работы они перекрашиваются, берут другое название – «Новая сирийская армия» и другие. Их задача – дестабилизировать обстановку».

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