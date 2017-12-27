Минфин США ввел санкции против ключевых разработчиков ядерной программы КНДР

Соединенные Штаты объявили о санкциях в отношении двух высокопоставленных чиновников Северной Кореи, причастных к созданию ядерной программы КНДР. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США, передает Европейская правда.

В санкционный список попали Ким Чен Сык, которого считают ключевой фигурой в сфере развития баллистических ракет Северной Кореи, включая переход с жидкого на твердое топливо, и Ри Пьонг Чол, который занимается разработкой межконтинентальных баллистических ракет.

«Санкции направлены на руководителей программ баллистических ракет Северной Кореи в рамках нашей максимальной кампании по давлению, направленному на изоляцию КНДР и достижение полностью безъядерного Корейского полуострова», — сказал министр финансов Стивен Мнучин.

Напомним, 22 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял новые санкции против Северной Кореи в ответ на недавний запуск межконтинентальной баллистической ракеты, пытаясь ограничить доступ страны к переработанным нефтепродуктам и сырой нефти, а также блокировать заработки от работников за рубежом.

Фото — Голос Америки