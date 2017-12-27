Роскошный Новый год – от премьер-министра на самой прекрасной улице Гюмри: видео, фоторяд

По инициативе премьер-министра Карена Карапетяна «Инвестиционный фонд возрождения Кумайри» организовал в Гюмри на улице Руставели ярмарку Cristmas Bazaar и концерт, пытаясь изменить атмосферу этого города, заставить гюмрийцев выйти из своих домов. Находящаяся на территории заповедника «Кумайри» отреставрированная улица своим новогодним убранством напоминает европейскую столицу.

Кстати, Cristmas Bazaar проводится почти во всех европейских странах, в США, Канаде, и преследует исключительно благотворительные цели. На новогодней ярмарке в Гюмри продавались кондитерские изделия, горячее вино, мед, чай, памятные подарки.

Мэр Гюмри Самвел Баласанян в начале мероприятия вроде несколько расстроился от того, что участников мало, но как только стемнело, уже яблоку негде было упасть. Число участников начало расти, когда стало известно, что в концерте принимает участие Сирушо.

Директор «Инвестиционного фонда возрождение Кумайри» Сюзанна Азоян в беседе с журналистами рассказала, что по инициативе премьер-министра Карена Карапетяна в этом году было решено изменить настроение в Гюмри, и в этом городе впервые была организована новогодняя ярмарка.

Она также отметила, что интерес к улице Руставели велик и у инвесторов, они сами приезжают в Гюмри, среди них также немало и бывших и гюмрийцев. Как передает Сюзанна Азоян, в будущем году планируется превратить Гюмри в отдельный туристический регион, начнут развивать инфраструктуры, откроются рестораны, центры декоративно-прикладного искусства, есть намерение восстановить старые бани Гюмри.