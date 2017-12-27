Георгий Квирикашвили повременил с визитом в Ереван, но Серж Саргсян поспешил в Тбилиси

Новая ситуация в отношениях Ереван-Тбилиси

Когда состоится визит Георгия Квирикашвили в Армению?

Запланированный 1 декабря визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Армению был отложен.

Руководитель информационной службы правительства Грузии Софо Мозидзе пояснила: визит премьер-министра в Армению был не отменен, а отложен. «Визит премьер-министра Грузии в Армению был запланирован на 1 декабря, но грузинская сторона отложила визит на неопределенное время, и визит, конечно же, состоится после того, как парламент Грузии утвердит новый состав правительства», — сообщила Мосидзе. Напомним, что за день до этого пресс-служба правительства Армении распространила сообщение о том, что 1 декабря в 11:45 в правительстве Армении премьер-министры двух стран – Карен Карапетян и Георгий Квирикашвили сделают заявления для представителей СМИ. Через час после этого сообщения было получено новое сообщение, согласно которому «по просьбе грузинской стороны визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Армению отложен на неопределенный срок и состоится после утверждения со стороны грузинского парламента состава правительства Грузии». Когда именно состоится визит премьер-министра Грузии в Армению, пока не сообщается. На прошлой неделе премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили представил правительству программу «Свобода, быстрое развитие, благополучие 2018-19гг». «В ближайшее время мы представим вам стратегию, по которой мы планируем внедрить программы децентрализации и переноса тяжести принятия решений из центров в регионы»,- отметил Георгий Квирикашвили. «Мы также хотим, что в процессе финансирования районы получали больше денег, чтобы мы могли привлечь больше специалистов и проводить более масштабные проекты на месте. У нас будет стратегия на ближайшие 10 лет, как шаг за шагом увеличить финансирование органов местного самоуправления во внутреннем валовом продукте, для достижения европейского уровня в направлении финансирования местного самоуправления »,- отметил Квирикашвили.

Парламент Грузии на внеочередном пленарном заседании 22 декабря утвердил обновленный состав кабинета министров и программу правительства «Свобода, быстрое развитие, благополучие». За вотум доверия правительству во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили проголосовали 103 депутата, против — 17. В новом правительстве Грузии 13 министров и один госминистр вместо 16 министров и двух госминистров. При этом объединяются несколько министерств.

Отметим, что в день утверждения нового состава правительства в парламенте Грузии разразился скандал в ходе слушаний, когда на вопросы парламентской оппозиции отвечал Георгий Квирикашвили. Премьер-министра вывел из себя лидер возглавляемого экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили оппозиционного Единого национального движения Ника Мелия, заявивший, что «премьер-министр не владеет ситуацией в стране». Он назвал Квирикашвили «просто фигурой», заявив, что страной руководит Бидзина Иванишвили. Премьер обратился к Нике Мелия нецензурными словами, однако позднее извинился перед общественностью за инцидент, заявив, что, к сожалению, некоторые представители «Национального движения» смогли вывести его из себя.

Мелия, в свою очередь заявил, что премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили не ответил на поставленные критические вопросы. «Критическим является вопрос о похищении человека, критический, когда человек избит у собственного дома, в то время когда террористы устроили мини войну. Задаю человеку вопрос, как такое случилось и ни на один вопрос он не отвечает. Естественно, это бессовестно и безответственно. Призываю правительство, во время нахождения у власти сделать хотя бы что-нибудь для народа». Мелия имеет в виду скандальное похищение: в мае текущего года в центре Тбилиси исчез азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, известный своими громкими статьями против властей Азербайджана, позже Мухтарлы был арестован в Баку. В 2015 году на фоне массового давления по отношению к журналистам он был вынужден покинуть Азербайджан и поселиться в Тбилиси. Похищение журналиста прямо в центре Тбилиси подверглось резкой критике, так как известно, что его похитили люди в штатском, затолкали в машину и вывезли из Тбилиси. Затем его жестоко избили, связали глаза, перенесли в другую машину, и отвезли на азербайджанскую границу, где ждал уже третий автомобиль. Факты похищения азербайджанского оппозиционного журналиста и его передача Азербайджану квалифицировались как нарушения международного права, и инцидент обращения с иском против Грузии, по мнению многих, было большим упущением со стороны грузинских правоохранителей.

Новый посол, новые ожидания, новые обещания

В последнее время в армяно-грузинских отношениях возникли некоторые спорные эпизоды, и об этом довольно много писалось в прессе. И одной из таких тем было то, что в Тбилиси отказались утвердить кандидатуру политолога Сергея Минасяна на пост посла Армении в Грузии. Еще одним поводом стало неучастие Армении в учениях Agile Spirit-2017: министерство обороны Грузии заявило, что Армения в последний момент отказалась от участия в стартующих в начале сентября учениях.

Однако, несмотря на то, что визит премьер-министра Квирикашвили в Ереван был отложен и стал нежелательным сюрпризом, тем не менее, в Грузии остался незамеченным, и, по всей вероятности, темы, которые в течение последних месяцев в армяно-грузинских отношения указывались как «спорные», были преувеличены. По крайней мере, нынешняя ситуация свидетельствует о положительной атмосфере в отношениях Армения-Грузия.

Новоназначенный посол Армении в Грузии Рубен Садоян 29 ноября вручил свои верительные грамоты президенту Грузии Георгию Маргвелашвили. После церемонии вручения верительных грамот президент Грузии поздравил посла с вступлением на должность, пожелав ему успехов и выразив надежду на то, что своей активной деятельностью посол Садоян откроет новую страницу в армяно-грузинских отношениях. Президент Грузии также передал поздравления Республике Армения в связи с подписанием Соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнерстве с ЕС. Президент Грузии с удовлетворением подчеркнул, что между двумя странами поддерживается активный политический диалог, интенсивные контакты на высшем уровне и обмен визитами. «Президент Маргвелашвили и посол Армении выразили мнение, что стремительно развивающиеся армяно-грузинские отношения отвечают духу вековой дружбы двух народов»,- отмечалось в сообщении пресс-службы МИД Армении.

На прошлой неделе посол Армении в Грузии Рубен Садоян в эфире Первого канала Грузии поздравил Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илию II в связи с 40-летием интронизации. Посол отметил, что Илия Второй является одним из тех представителей духовенства, которые при жизни уже стали легендой и ярким свидетельством тому является огромное уважение и почтение, которое существует к нему в Грузии и за ее пределами. Затронув тему деятельности Илии II посол Садоян подчеркнул, что на протяжении его пребывания на Патриаршем троне во всей Грузии процветает христианство, были построены новые церкви, а вера в жизни людей стала занимать более важное место. «Илия II однажды сказал, что Армения и Грузия являются христианскими оазисами. Это очень точное определение, христианская вера является одним из самых важных явлений, связывающих два дружественных народа — она занимает важное место в жизни армянского и грузинского народов»,- отметил Рубен Садоян.

20 декабря пресс-служба МИД РА сообщила, что Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Грузии Рубен Садоян 20 декабря встретился с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Святейшим и Блаженнейшим Илией II. Илия II в своем слове отметил, что отношения грузинского и армянского народов имеют многовековые традиции, и подчеркнул, что если в какой-то исторический период для одного из наших народов наступали трудные, полные испытаний времена, все это оказывало воздействие и на второй народ. «Обращаясь к нынешним реалиям, Илия Второй отметил, что мы переживаем сложные времена, которые указывают нам на необходимость всегда иметь тесные взаимоотношения. В этом контексте грузинский Католикос-Патриарх подчеркнул, что от посла многое зависит, и выразил надежду, что на протяжении его деятельности грузино-армянские отношения еще более укрепятся». Посол Рубен Садоян в свою очередь отметил, что для него является большой честью тот факт, что его дипломатическая миссия начинается с благословения Илии Второго. «Видя то большое уважение и почитание, которое существует по отношению к Вам, чувствуя ту любовь к Вам в Грузии и тот авторитет, которым Вы пользуетесь в стране, я могу только засвидетельствовать – Вы действительно святой человек», – подчеркнул посол Армении, пообещав, что сделает все от него зависящее для того, чтобы связь между двумя братскими народами еще более углубилась и была поставлена на еще более прочные основы.

23 декабря пресс-служба президента Армении сообщила, что президент Серж Саргсян 25 декабря с двухдневным рабочим визитом отбудет в Грузию, в рамках визита С.Саргсян проведет встречи с высшим руководством Грузии – президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, а также Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым. В ходе встреч будут обсуждаться ключевые вопросы повестки взаимодействия между двумя дружественными странами в ряде сфер.

Подписание нового соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения, несомненно, создало больше возможностей для дальнейшего углубления армяно-грузинских отношений и для решения появляющихся время от времени сложных вопросов. И, пожалуй, сделанное на днях премьер-министром Грузии одно примечательное заявление можно считать первым из них.

Обобщение темы – в печатной версии «Аравот» от 27 декабря.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Арвот»,

26.12.2017г