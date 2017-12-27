Тигран Мукучян: «Избирательный подкуп однозначно неприемлем» – «Жоховурд»

Газета «Жоховурд» подвела итоги 2017 года с председателем ЦИК РА Тиграном Мукучяном.

– Власти подчеркивают, что они провели беспрецедентно хорошие выборы, а часть оппозиции утверждает обратное, что наоборот, имело место множество фальсификаций. В заключительном докладе БДИПЧ/ОБСЕ говорится: «Достоверные сведения о подкупе и давлении на избирателей бросили тень на процесс парламентских выборов этого года».

– Я бы не хотел выделять какое-нибудь отдельное замечание или какую-либо точку зрения. Я хотел бы всего лишь сказать следующее. Невозможно говорить об избирательном процессе с абсолютной точки зрения, особенно в день голосования, когда в течение нескольких часов в правоотношения между собой вступают сотни тысяч граждан. В этом случае всегда возможны ситуации, когда происходят отдельные нарушения, не всеми полностью и полноценно применяются регулирования Избирательного кодекса. Но я считаю, что решения Избирательного кодекса и их полноценное претворение в жизнь способствовали осуществлению полного общественного контроля за ходом выборов и обеспечению прозрачности.

– Раздача избирательных взяток или давление на избирателей, использование административных ресурсов происходили за пределами избирательных участков, и об этом говорилось повсеместно.

– Любые публично опасные деяния, преступления, в том числе предвыборные взятки, однозначно неприемлемы. Эти явления расцениваются, как уголовно наказуемые деяния и закреплены в уголовном законодательстве. Когда мы говорим о таких явлениях, мы, прежде всего, должны учитывать средства по предотвращению таких явлений. Когда граждане говорят о таких явлениях, они должны не просто говорить об этом вслух, но если есть факты, должны в надлежащем порядке обращаться в правоохранительные органы. Если каждый из нас считает своим долгом бороться с избирательными взятками, то следует проявлять к этому нетерпимое отношение, чтобы искоренить это явление навсегда.

Беседу вел Арман ГАЛОЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»