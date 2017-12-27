Евгений Кисин: «Ваш язык похож на вашу архитектуру – величественную и суровую» — видео

В рамках фестиваля «Ереванские перспективы» в Армении находится известный пианист Евгений Кисин. Председатель фестиваля, композитор Степан Ростомян и главный менеджер Сона Ованнисян считают его концерт событием в культурной жизни Еревана. «Евгений Кисин большой друг армянского народа, и больше армянин, чем многие армяне», – отметил Ростомян.

«Я рад, что нахожусь в Ереване, и надеюсь увидеть вас на моем концерте», – сказал легендарный пианист на состоявшейся 26 декабря в Национальном оперном театре пресс-конференции.

Говоря о важных для него событиях, музыкант рассказал о событиях личной жизни, отметил, что женился, жена наполовину армянка, наполовину еврейка. «Мать моей жены – армянка с германскими корнями», – отметил музыкант. «Последний раз, когда я приехал в Армению с концертами, со мной была моя невеста, причем это был мой третий визит, а у нее – первый», – добавил он.

На вопрос одного из журналистов, интересует ли его жену армянская культура, Евгений Кисин искренне ответил: «Думаю, она не обидится, если я отвечу отрицательно». Что касается концерта 27 декабря, он выделил в программе Сонату №29 Бетховена, назвав ее высочайшим произведением, одним из сложнейших образцов фортепианной литературы. «Это новая ступень для любого пианиста, исполняющего это произведение», – подчеркнул Евгений Кисин.

На вопрос, важно ли для него, какая страна его приглашает, пианист ответил: «Для меня, конечно, имеет значение, какая страна меня приглашает. Каждая страна имеет свое лицо, народы различаются, и действительно, многообразие народов и стран – часть мировой культуры, а также украшение нашей планеты».

В беседе речь пошла и об армянских композиторах. Евгений Кисин выделил Комитаса, Бабаджаняна, Хачатуряна, а «Крунк» Комитаса он назвал одним из любимых произведений. «Меня особенно интересует древнее армянское культурное наследие . Я вот сейчас слушаю ваш язык, который не понимаю, но сравниваю его с вашей архитектурой – величественной и суровой», – сказал пианист.

На вопрос, хотел бы, чтобы специально для него современные композиторы писали произведения, Кисин ответил: «У меня нет таких претензий, музыка – она для всех. А то, что талантливо, оно и для меня… В прошлом году очень известный композитор, имени которого не называю, так как не имею на то права, сказал, что хочет написать для меня одно произведение. Я сказал – напишите, посмотрим, что получится…», – вспомнил Евгений Кисин.

Он также добавил, что и сам начал писать произведения, то, чем занимался в юности. Он сообщил, что об этих произведениях положительно отозвались другие авторитетные имена, их исполняли такие прославленные музыканты, как Герингас и Иссерлис.

Кисин выразил сожаление, что современные композиторы не создают произведения для фортепиано.