Хорошо, если Алиев обращается, так сказать, не к азербайджанской армии, а к азербайджанской диаспоре: «Жаманак»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал организации азербайджанской диаспоры крепить более тесные связи с родиной, проявлять больше активности в вопросах родины, объединяться и демонстрировать твердую волю в поддержку позиции Азербайджана в карабахском вопросе. Иными словами, Алиев объявляет о мобилизации азербайджанской «диаспоры», которая, с одной стороны, является вызовом для Армении и армянской диаспоры, а с другой стороны, свидетельствует также о некоторых новых реалиях, которые можно рассматривать в определенных позитивных тонах.

О чем речь? Хорошо, если Алиев обращается, так сказать, не к азербайджанской армии, а к азербайджанской диаспоре. Это означает, что по какой-то причине он начал все меньше и меньше видеть возможность решения проблемы с помощью армии. Следовательно, с этой точки зрения, конечно, в его заявлениях можно отметить позитивную тональность, возможно даже невольно для самого Алиева. С другой стороны, это, конечно, новый вызов для Армении и армянства. Причем вызов не в том смысле, что азербайджанцы начнут активную антиармянскую пропаганду, используя также нефтедоллары, а просто смогут завлечь армян в западню.

На фоне этого призыва президента Азербайджана, по сути, словно зеркальное отражение еще больше обостряется вопрос, насколько эффективно используется огромный потенциал армянской диаспоры для обслуживания государственных задач Армении на международной арене. С этой точки зрения, в 2017 году состоялась шестая конференция Армения-Диаспора, почти параллельно с которой Серж Саргсян объявил с трибуны ООН, что в Карабахском вопросе он выражает не только позицию и послание Армении, но и всего армянского народа, который шлет конференция Армения-Диаспора.

Это на практике была беспрецедентная заявка в карабахском вопросе и в биографии армянского государства в целом, когда Армения и армянская диаспора были представлены в контексте единой позиции государства. Однако какие конкретные инициативы и концепции последовали и последуют вслед за этим, пока неясно. Между тем, призыв Алиева делает этот вопрос актуальным для Армении и армян.

Арам АМАТУНИ

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»