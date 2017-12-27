Замглавы МИД РФ прокомментировал Соглашение Армения-ЕС

Замглавы и статс-секретарь МИД России Григорий Карасин в своем интервью изданию «Коммерсант» в числе других вопросов прокомментировал Соглашение Армения-ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Он в частности заявил:

«К нашим соседям и союзникам мы относимся всегда как к людям, у которых есть свои взгляды на жизнь и внешнюю политику. Наши соседи являются суверенными государствами, это касается и союзников по ОДКБ, ЕАЭС. Понятно, что в современную эпоху они развивают разновекторные контакты, это вполне естественно в XXI веке. Мы никогда не ставили своих соседей и союзников перед выбором, с кем вы: «с нами или с ними». Но мы вправе рассчитывать на приоритет отношений союзнических. Кроме того, договоренности, которые подписываются в других форматах, включая «Восточное партнерство» ЕС, не должны нарушать обязательств, о которых мы уже договорились».