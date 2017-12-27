Торговцы незаконно пойманным сигом не сдавались, говорили – «все точно, мы договорились»

Соблазну «украсить» новогодний стол рыбой сиг поддаются многие, и в этом смысле, как говорится, кто не успел, тот опоздал, поскольку начиная с 20 декабря и по 15 января, ловля сига запрещена – это время отложения икры. Следовательно, продающаяся в разных частях города рыба сиг поймана незаконно, а это означает, что и продавать ее запрещено. Спустя два дня после запрета инспекторы министерства охраны природы на улицах столицы, в тех местах, где обычно торгуют рыбой, искали незаконно пойманный сиг. Мы также вчера попытались на улицах города найти торговцев сигом и нашли. Все без исключения говорили: «Нам же надо семью прокормить, если и этого не будет, то мы с голоду умрем». А некоторые уверяли, что не знают о запрете, другие говорили, что знают, но «хотят продать хоть несколько штук, ведь Новый год на носу». А в административном районе Малатия-Себастия торговец рыбой на наш вопрос, знает ли о запрете, ответил: Они все время запрещают, но мы продаем, принимают закон, чтобы мы его нарушали, что ли? Не мешайте людям жить!»

На улице Багратуняц торговцы рыбой ишхан знали о запрете на ловлю и продажу рыбы сиг, поэтому и держали ее в багажнике машины, чтобы в случае чего быстро спрятать рыбу, а нам они сказали, что осталось несколько штук, хотят быстро продать.

На проспекте Маштоца, рядом с «Ереван-сити» 2-3 парня продавали несколько ящиков сига, весьма интересен был их диалог с представителями министерства: торговцы никак не сдавались, не хотели отдавать незаконно пойманную рыбу даже тогда, когда им сказали, что собираются отдать ее в детдом.

За переговорами между инспекторами и торговцами наблюдали несколько журналистов, представляющих «Эко-медиа сеть». Когда инспекторы сказали торговцам, что забирают рыбу, те вышли из себя, начали нервно курить: «Мы не знали, что действует запрет, мы работаем, а вы хотите отдать все в детдом? Вы сами-то для детдома что-то сделали?». Инспектор ответил, что он выполняет свою работу, и что лицензии на продажу рыбы нет. Торговец ответил: «В этой стране все законно, и только мы – неимущие все делаем незаконно, так получается? Мы обо всем договорились, заплатили деньги… мы же тоже хотим Новый год отмечать». В ответ на замечание инспектора и журналистов о том, что они украли эту рыбу у государства, торговцы начали смеяться. В результате согласились отдать лишь часть товара, хотели убедить инспекторов разрешить продать рыбу сегодня и обещали, что завтра их здесь не будет.

Мы попытались получить комментарий касательно ситуации у директора Национального парка Севан, узнать, как в условиях запрета на ловлю сиг продается на улицах Еревана, и не касается ли намек торговцев о том, что «они обо всем договорились» руководства парка. Но директор на наши звонки не ответил.

А пресс-секретарь инспекции по охране природы Вруйр Пепанян в беседе с нами сказал, что было обнаружено около 70 штук сига только в одном административном районе, окончательные данные будут завтра.

«Наши инспекторы совершили в основном предупредительные и объяснительные визиты, чтобы они понимали – ловля и продажа сига запрещена»,- отметил Пепанян. По его словам, торговцы уверяли также, что они просто не знали о запрете ловли и продажи с 20-го числа.

«В первый раз мы проявили снисходительность, предупредили, чтобы такие случаи не повторялись»,- отметил Пепанян.

На наш вопрос, много ли было сопротивляющихся, Пепанян ответил: «Естественно, поскольку есть социальная задача, скоро Новый год. Мы пытались им объяснить, что запрет тоже в их интересах, чтобы рыбные запасы увеличились, чтобы люди могли осуществлять законную ловлю».

Отметим, что с 20 декабря до 15 января подходить к озеру Севан будет запрещено вообще, поскольку при ловле других видов рыбы может пойматься и сиг тоже. Пепанян заверил, что их инспекторы в ближайшие дни снова «за сигом выйдут на улицы Еревана».

Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»

23.12.2017г