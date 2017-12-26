«Две дружественные страны имеют общие интересы»: Серж Саргсян встретился с главой парламента Грузии

Президент Серж Саргсян сегодня встретился с председателем Парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.

Председатель Парламента приветствовал возглавляемую Президентом Армении делегацию и выразил уверенность, что взаимные визиты столь высокого уровня оказывают позитивное воздействие на укрепление двусторонних межгосударственных отношений, а также дружбы армянского и грузинского народов. Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что Парламент Грузии придаёт большое значение и готов продолжать последовательное развитие тесного сотрудничества с Арменией, внося свой вклад в дело углубления связей между двумя странами.

На встрече собеседники с обоюдным удовлетворением подчеркнули зарегистрированный в ряде представляющих взаимный интерес отраслей прогресс, в том числе, рост объёмов торгового оборота и сочли важными усилия по сохранению и укреплению этого успеха.

Президент Саргсян высказал благодарность за тёплый приём, оказанный в Грузии возглавляемой им делегации, отметив, что в год 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией подобный уровень накладывает обязательства. Президент Республики подчеркнул важность развития отношений с имеющей парламентское правление Грузией также с точки зрения перехода Армении после конституционных изменений к новой системе управления.

Ираклий Кобахидзе с почтением говорил о деятельности армянских депутатов в Парламенте Грузии, подчеркнув, что они вносят свой вклад не только в работу парламента, но и в дело углубления армяно-грузинских отношений.

Президент Армении и председатель Парламента Грузии выразили общее мнение, что две дружественные страны имеют общие интересы, и тесное взаимодействие лучший способ найти плодотворные решения.

Собеседники обоюдно подчеркнули важность стабильности и мира в регионе.

По завершении встречи Серж Саргсян оставил запись в Книге почётных гостей Парламента Грузии.

«В эти предпраздничные дни мой очередной официальный визит в Грузию является хорошим поводом написать строки добрых пожеланий в этой мне уже хорошо знакомой Книге Парламента Грузии.

Я убеждён, что нашим парламентам предстоит большая миссия в деле укрепления идущей из веков дружбы наших народов, ведь проведённые в Армении и Грузии конституционные изменения переосмыслили роль и значение двух парламентов. Таким образом, желаю, чтобы обретшие в последний период новое дыхание наши межпарламентские связи год от года крепли, расширялись и углублялись, становясь ещё одним двигателем для дальнейшего развития межгосударственных отношений Армении и Грузии.

Да здравствуют братские армянский и грузинский народы!», — написал Президент.

Пресс-служба Президента Армении