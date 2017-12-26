Заявление: выражаем нашу поддержку кандидатуре профессиональной журналистки Сатик Сейранян

Заявление
28 декабря состоится съезд Союза журналистов Армении, на котором будет избран новый состав и новый руководитель. Для журналистской общественности Армении это важное событие, тем более что, кажется, впервые за последние тридцать лет выборы состоятся в условиях открытости, на конкурсной основе.
Союз журналистов может сыграть очень важную роль в вызовах и в процессах, происходящих в сфере журналистики. Как во всех отраслях, так и в сфере средств массовой информации есть десятки накопившихся проблем – улучшение сферы свободы слова, законодательного поля, влияние революции в IT-сфере, проблемы, связанные с журналистской этикой, вызовы в сфере печатной и электронной прессы, давление на журналистов и так далее.
Союз журналистов вместе с другими журналистским организациями должен быть той площадкой, где должны решаться проблемы, и, в первую очередь, должны защищаться права и интересы журналистов.
Мы посвятили всю свою сознательную жизнь журналистике, однако не являемся членами Союза журналистов.
Наш коллега, главный редактор газеты «168 Жам», автор и ведущий цикла передач «Р-Эволюция» телекомпании «Армения» Сатик Сейранян, как уже известно, выдвинута кандидатом в председатели Союза журналистов Армении. Как во всех сферах, и в журналистике просто необходима смена поколений.
Мы, нижеподписавшиеся, выражаем нашу поддержку кандидатуре профессионального журналиста Сатик Сейранян, уверенные, что под ее руководством Союз сможет принять серьезное участие в деле озвучивания и решения проблем сферы.
- Арам Абраамян – главный редактор газеты «Аравот»
- Тигран Акобян – член Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию Армении, публицист
- Арутюн Арутюнян – директор информационных и аналитических программ Общественного телевидения
- Анна Исраелян – редактор онлайн–газеты «Аравот»
- Месроп Мовсесян – председатель телекомпании «А1+»
- Арам Ананян – директор государственного информационного агентства «Арменпресс»
- Дмитрий Писаренко – руководитель Информационного агентства «Спутник–Армения» и Радио
- Артак Алексанян – руководитель информационного департамента «Жам» телекомпании «Армения»
- Петрос Казарян – автор и ведущий программы «Урвагиц» телекомпании «Кентрон ТВ»
- Гнел Налбандян – главный редактор информационного департамента «Жам» телекомпании «Армения» и журнала «NewMag»
- Гегам Манукян – директор новостей и политических программ телекомпании «Еркир–медиа»
- Гарник Геворгян – замредактора газеты «168 жам», главный редактор сайта «168.am»
- Арман Бабаджанян – главный редактор сайта «1in.am» и газеты «Жаманак–Ереван»
- Бабкен Тунян – экономический обозреватель газеты «168 жам» и сайта 168.am, основатель и редактор сайта b4b.am
- Айк Геворгян – экономический обозреватель газеты «Айкакан жаманак»
- Гагик Мкртчян – главный редактор газеты «Айоц Ашхар», заслуженный журналист Армении
- Арменика Кивирян – главный редактор информационно–аналитического сайта News.am
- Тагуи Товмасян – главный редактор газеты «Жоховурд»
- Арам Антинян – руководитель Tert.am
- Давид Алавердян – главный редактор MediaMax Media
- Артак Эрикян – руководитель информационной службы передачи «Оракарг» Общественного телевидения, продюсер
- Ованнес Косян – главный редактор
- Самвел Мартиросян – медиаэксперт
- Спартак Сейранян
- Васак Дарбинян
- Артур Азарян – редактор газеты «Чампорт», журналист, публицист
- Агнеса Хамоян – автор передачи «Вне повестки» Общественного телевидения, редактор сайта Yerkir.am
- Шогер Матевосян – главный редактор газеты «Чоррорд Ишханутюн»
- Самвел Саргсян – ответственный секретарь газеты «Айастани Анрапетутюн», заслуженный журналист
- Карен Захарян – главный редактор информационного агентства «Де факто»
- Артур Хемчян –редактор армянской службы аналитических новостей агентства News.am
- Ара Галоян – экономический обозреватель газеты «168 жам»
- Акоб Бадалян – политический обозреватель Lragir.am
- Рузанна Хачатрян – журналист
- Артак Егиазарян – координатор информационно–аналитического агентства NEWS.am
- Константин Тер–Накалян, главный редактор сайта Blognews.am
- Левон Сардарян – политический обозреватель
- Геворг Авчян – экономический журналист
- Анна Багдасарян – исполнительный директор Клуба экономических журналистов
- Рубен Меграбян – редактор русской версии онлайн–издания «Аравот»
- Карине Калантарян – преподаватель журналистики Ереванского лингвистического университета им. Брюсова