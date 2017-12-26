Заявление: выражаем нашу поддержку кандидатуре профессиональной журналистки Сатик Сейранян

Заявление

28 декабря состоится съезд Союза журналистов Армении, на котором будет избран новый состав и новый руководитель. Для журналистской общественности Армении это важное событие, тем более что, кажется, впервые за последние тридцать лет выборы состоятся в условиях открытости, на конкурсной основе.

Союз журналистов может сыграть очень важную роль в вызовах и в процессах, происходящих в сфере журналистики. Как во всех отраслях, так и в сфере средств массовой информации есть десятки накопившихся проблем – улучшение сферы свободы слова, законодательного поля, влияние революции в IT-сфере, проблемы, связанные с журналистской этикой, вызовы в сфере печатной и электронной прессы, давление на журналистов и так далее.

Союз журналистов вместе с другими журналистским организациями должен быть той площадкой, где должны решаться проблемы, и, в первую очередь, должны защищаться права и интересы журналистов.

Мы посвятили всю свою сознательную жизнь журналистике, однако не являемся членами Союза журналистов.

Наш коллега, главный редактор газеты «168 Жам», автор и ведущий цикла передач «Р-Эволюция» телекомпании «Армения» Сатик Сейранян, как уже известно, выдвинута кандидатом в председатели Союза журналистов Армении. Как во всех сферах, и в журналистике просто необходима смена поколений.

Мы, нижеподписавшиеся, выражаем нашу поддержку кандидатуре профессионального журналиста Сатик Сейранян, уверенные, что под ее руководством Союз сможет принять серьезное участие в деле озвучивания и решения проблем сферы.