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19:59 | Декабрь 26 2017

Заявление: выражаем нашу поддержку кандидатуре профессиональной журналистки Сатик Сейранян

Заявление: выражаем нашу поддержку кандидатуре профессиональной журналистки Сатик Сейранян

Заявление

28 декабря состоится съезд Союза журналистов Армении, на котором будет избран новый состав и новый руководитель. Для журналистской общественности Армении это важное событие, тем более что, кажется, впервые за последние тридцать лет выборы состоятся в условиях открытости, на конкурсной основе.

Союз журналистов может сыграть очень важную роль в вызовах и в процессах, происходящих в сфере журналистики. Как во всех отраслях, так и в сфере средств массовой информации  есть десятки накопившихся проблем – улучшение сферы  свободы слова, законодательного поля, влияние революции в IT-сфере, проблемы, связанные с журналистской этикой, вызовы в сфере печатной и электронной прессы, давление на журналистов и так далее.

Союз журналистов вместе с другими журналистским организациями должен быть той площадкой, где должны решаться проблемы, и, в первую очередь, должны защищаться права и интересы журналистов.

Мы посвятили всю свою сознательную жизнь журналистике, однако не являемся членами Союза журналистов.

Наш коллега, главный редактор газеты «168 Жам», автор и ведущий цикла передач «Р-Эволюция» телекомпании «Армения» Сатик Сейранян, как уже известно, выдвинута кандидатом в председатели Союза журналистов Армении. Как во всех сферах, и в журналистике просто необходима смена поколений.

Мы, нижеподписавшиеся, выражаем нашу поддержку кандидатуре профессионального журналиста Сатик Сейранян, уверенные, что под ее руководством Союз сможет принять серьезное участие в деле озвучивания и решения проблем сферы.

  1. Арам Абраамян – главный редактор газеты «Аравот»
  2. Тигран Акобян – член Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию Армении, публицист
  3. Арутюн Арутюнян – директор информационных и аналитических программ Общественного телевидения
  4. Анна Исраелян – редактор онлайн–газеты «Аравот»
  5. Месроп Мовсесян – председатель телекомпании «А1+»
  6. Арам Ананян – директор государственного информационного агентства «Арменпресс»
  7. Дмитрий Писаренко – руководитель Информационного агентства «Спутник–Армения» и Радио
  8. Артак Алексанян – руководитель информационного департамента «Жам» телекомпании «Армения»
  9. Петрос Казарян – автор и ведущий программы «Урвагиц» телекомпании «Кентрон ТВ»
  10. Гнел Налбандян – главный редактор информационного департамента «Жам» телекомпании «Армения» и журнала «NewMag»
  11. Гегам Манукян – директор новостей и политических программ телекомпании «Еркир–медиа»
  12. Гарник Геворгян – замредактора газеты «168 жам», главный редактор сайта «168.am»
  13. Арман Бабаджанян – главный редактор сайта «1in.am» и газеты «Жаманак–Ереван»
  14. Бабкен Тунян – экономический обозреватель газеты «168 жам» и сайта 168.am, основатель и редактор сайта b4b.am
  15. Айк Геворгян – экономический обозреватель газеты «Айкакан жаманак»
  16. Гагик Мкртчян – главный редактор газеты «Айоц Ашхар», заслуженный журналист Армении
  17. Арменика Кивирян – главный редактор информационно–аналитического сайта News.am
  18. Тагуи Товмасян – главный редактор газеты «Жоховурд»
  19. Арам Антинян – руководитель Tert.am
  20. Давид Алавердян – главный редактор MediaMax Media
  21. Артак Эрикян – руководитель информационной службы передачи «Оракарг» Общественного телевидения, продюсер
  22. Ованнес Косян – главный редактор
  23. Самвел Мартиросян – медиаэксперт
  24. Спартак Сейранян
  25. Васак Дарбинян
  26. Артур Азарян – редактор газеты «Чампорт», журналист, публицист
  27. Агнеса Хамоян – автор передачи «Вне повестки» Общественного телевидения, редактор сайта Yerkir.am
  28. Шогер Матевосян – главный редактор газеты «Чоррорд Ишханутюн»
  29. Самвел Саргсян – ответственный секретарь газеты «Айастани Анрапетутюн», заслуженный журналист
  30. Карен Захарян – главный редактор информационного агентства «Де факто»
  31. Артур Хемчян –редактор армянской службы аналитических новостей агентства News.am
  32. Ара Галоян – экономический обозреватель газеты «168 жам»
  33. Акоб Бадалян – политический обозреватель Lragir.am
  34. Рузанна Хачатрян – журналист
  35. Артак Егиазарян – координатор информационно–аналитического агентства NEWS.am
  36. Константин Тер–Накалян, главный редактор сайта Blognews.am
  37. Левон Сардарян – политический обозреватель
  38. Геворг Авчян – экономический журналист
  39. Анна Багдасарян – исполнительный директор Клуба экономических журналистов
  40. Рубен Меграбян – редактор русской версии онлайн–издания «Аравот»
  41. Карине Калантарян – преподаватель журналистики Ереванского лингвистического университета им. Брюсова
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Рубрики: Пресса

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