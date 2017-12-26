Президент Серж Саргсян встретился с Католикосом — Патриархом Всея Грузии Илией Вторым

В рамках официального визита в Грузию Президент Серж Саргсян сегодня утром, до намеченных протоколом двусторонних встреч, вместе с представителями армянской общины в Тбилиси посетил резиденцию Грузинской епархии ААЦ церковь Святого Георгия, после чего отправился на Площадь Героев, возложил венок к мемориалу и воздал дань уважения.

Затем Президент Республики встретился с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.

Серж Саргсян от имени всего армянского народа и от себя лично поздравил Илию Второго с важным для грузинского народа юбилеем — 40-летием интронизации Католикоса-Патриарха, подчеркнув, что в течение этих четырёх десятилетий он проделал очень большую работу в направлении укрепления Грузинской Православной церкви.

Президент выразил благодарность Католикосу-Патриарху Всея Грузии за его молитвы ради сохранения и углубления дружбы армянского и грузинского народов.

Президент Саргсян и Илия Второй обоюдно подчеркнули важность отношений между государством и церковью. Президент Республики высоко оценил в жизни армянского народа роль Армянской церкви, особенно в период отсутствия государства, когда церковь в труднейших ситуациях замещала государство, прочно храня веру и национальную идентичность.

Подчеркнув, что Армения и Грузия связаны друг с другом многовековой дружбой, Президент Республики отметил, что традиции этой дружбы построены на общих христианских и культурных ценностях и прочных исторических основах.

Президент Серж Саргсян и Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй обоюдно подчеркнули важную роль Армянской Апостольской и Грузинской Православной церквей в деле развития добрососедских армяно-грузинских отношений.

Во время встречи Президент Республики представил Католикосу-Патриарху итоги состоявшейся вчера в рамках официального визита встречи с Президентом Маргвелашвили, с удовлетворением отметив состоявшиеся результативные обсуждения и достигнутые договорённости.

Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй попросил Президента Саргсяна передать свои тёплые приветствия и добрые пожелания Католикосу Всех Армян.

Пресс-служба Президента Армении