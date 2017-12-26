«Баграмянa 26 станет резиденцией премьер-министра»: Геворг Горгисян

Согласно регламенту, для выдвижения кандидата в президенты необходимо собрать 27 подписей. Блок «Елк» предлагает фракции «Царукян» поддержать их.

Выступая вчера в Пресс-клубе «Пастарк», депутат от «Елк» Геворг Горгисян подчеркнул, что выдвижение Зейналяна представляет собой политический шаг.

«Мы показываем, какую персону мы представляем на посту президента Республики Армения, с какими навыками, знаниями и мировосприятием. И это, прежде всего, вызов властям», – отметил он.

Что касается поддержки со стороны Царукянского блока, Горгисян сообщил, что ответа пока еще нет, они не в курсе их настроений, поскольку четкого официального ответа не было.

Говоря о парламентской системе правления, Геворг Горгисян указал на то, что роль парламента снизится. «Фактические рычаги от президента передаются правительству… И даже Баграмянa 26 был объявлен местом пребывания премьер-министра». В ответ на удивленные возгласы, было ли об этом объявлено официально, что премьер-министр должен переехать в здание на Баграмяна 26, Геворг Горгисян ответил: «Баграмянa 26 станет резиденцией премьер-министра. Об этом уже идут разговоры, и я слышал из нескольких источников. А у президента будет меньше рычагов, какое-нибудь место для него найдется».