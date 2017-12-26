Стали известны имена 10 лучших спортсменов Армении 2017 года

По сравнению с прошлыми годами процедура выбора лучших спортсменов по инициативе Министерства спорта и делам молодежи изменилась. С этого года впервые возможность определить имена десяти героев спортивного года была предоставлена общественности.

По результатам сопоставления sms-сообщений и мнений аккредитованных журналистов спортсмены, собравшие наибольшее количество очков, составили топ-десятку лучших спортсменов Армении 2017 года. Причем, все занявшие место в этой десятке спортсмены считаются победителями.

Вот имена героев спортивного года: Генрих Мхитарян, Артур Алексанян, Левон Аронян, Григор Мхитарян, Максим Манукян, Ованнес Бачков, Симон Мартиросян, Эдгар Степанян, Артур Товмасян, Тигран Киракосян.

Во время церемонии награждения всем будет вручен одинаковый приз с надписью «Лучший спортсмен Армении-2017».