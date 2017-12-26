Банк ВТБ (Армения) продолжает развивать обслуживание своих клиентов — юридических лиц и частных предпринимателей через платежные терминалы TelCell

С целью развития дистанционных каналов обслуживания для своих клиентов-юридических лиц и частных предпринимателей Банк ВТБ (Армения) запустил новую возможность пополнения своих банковских/карточных счетов через платежные терминалы TelCell с указанием назначения платежа. Для этого на экранах платежных терминалов появилась виртуальная клавиатура с возможностью заполнения цели пополнения счета как цифровыми, так и буквенными символами. Таким образом, для клиентов-юридических лиц стало возможным максимально комфортно осуществлять приём средств в свою пользу, далее идентифицируя цели платежей и плательщиков посредством выписки.

В рамках сотрудничества с компанией TelCell клиенты Банка–юридические лица и частные предприниматели могут осуществлять также операции по пополнению своих вкладов и погашению кредитов.

Пополнение счетов и погашение кредитов возможно осуществлять в режиме 24/7 в любом из 1500 терминалов TelCell, расположенных по всей территории РА. В более чем 90% филиальной сети Банка ВТБ (Армения) также размещены платежные терминалы TelCell, где можно без простоя в очередях осуществлять все вышеуказанные платежи.

Банковские операции через терминалы TelCell проводятся быстро и безопасно. После того, как клиент совершил необходимый платеж, на его мобильный номер высылается СМС-уведомление со всеми подробностями операции. В рабочие дни и часы (пн.- сб., 9:00-18:00) операции осуществляются моментально, а в нерабочие дни и часы сделки осуществляются в 9:01 следующего рабочего дня.

Подробности о предоставляемой услуге можно узнать в филиалах Банка ВТБ (Армения), а также в Единой информационной службе Банка по номеру 87-87.