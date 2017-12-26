В Гюмри ножевые ранения получили две женщины: подозревается сапожник

Сегодня утром в Медицинский центр Гюмри с колото-резаными ранами в различных частях тела обратились две женщины, Г.А., 1971 года рождения, и Ц.Г., 1980 года рождения.

Заместитель директора Медицинского центра Гюмри Армен Хачатрян сообщил Aravot.am, что Г.А. была доставлена в больницу с проникающей колото-резаной раной на передней брюшной стенке, которая сейчас оперируется. Другая женщина, Ц.Г., получила колото-резаную рану брюшной стенки, и колото-резаную рану левой груди, перелом пальцев левой нижней конечности, она находится в реанимационном отделении.

Женщины были доставлены в больницу не скорой помощью, а на машине знакомого. Тот сообщил, что они были ранены сапожником, у которого заказали туфли, и который находился в нетрезвом состоянии.

Другие подробности – позже.