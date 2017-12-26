Давид Тоноян: Нет отсутствия координации, есть определенная дисгармония на первом этапе в вопросе реагирования на кризисы – «Жоховурд»

Интервью с министром по чрезвычайным ситуациям Давидом Тонояном

– После объявления независимости Армении спасательные службы впервые были вынуждены бороться против широкомасштабного чрезвычайного происшествия, я имею в виду пожар в Хосровском заповеднике, и стало очевидно, что соответствующие структуры не готовы к таким ситуациям ни технически, ни физически. Почему?

– Работы по пожаротушению усложнялись высоким температурным фоном, который установился в республике на длительное время, сильный ветер во время пожара, сложный рельеф и отсутствие наземных подъездных путей. Ко многим очагам возгорания трудно было добраться даже пешком, не говоря уж о пожарной машине.

Должен отметить, что заповедник – чувствительная экосистема, где недопустимо грубое вмешательство – в плане гидротехнических и дорожных инфраструктур. Наши спасатели-пожарные почти две недели вели неравную борьбу против пожара, самоотверженно борясь за каждое дерево.

В то же время отмечу, что пожар был потушен в короткие сроки, так как даже у намного лучше подготовленных, чем мы, стран в случаях с крупными лесными пожарами возникают серьезные проблемы, и они обращаются к международной помощи.

Этот год вообще был обилен на подобные случаи, и не только в странах нашего региона, но и во многих европейских странах, в США, России и соседней Грузии.

В 2010 году мы протянули руку помощи России для тушения пожаров в Мордовии, а в этом году – Грузии, и наши спасатели удостоились высоких наград со стороны руководств этих стран.

– Эта ситуация была схожа с неподготовленностью армянской армии во время действий в ходе четырехдневной апрельской войны. Тогда вы были заместителем министра. Почему не удается систематизированная работа в государственном ведомстве?

– Нет некоординированной работы, есть определенная дисгармония на первом этапе реакции на кризисы, что в короткие сроки корректируется и никогда не перерастает в панику, решения принимаются точно вовремя.

Что касается технической оснащенности, то она напрямую связана с уровнем нашего экономического развития. Безусловно извлеченные уроки обязуют нас больше внимания обращать на обеспечение готовности к действиям в кризисных ситуациях, планированию действий, прогнозированию кризисов. Тем не мене, не могу не отметить, что руководители всех подразделений и личные составы работают самоотверженно и в случаях катаклизмов как антропогенного (включая боевые действия и войны), так и природного характера.

– Не дай Бог, чтобы в Армении снова произошло землетрясение, готовы ли к действиям в таких условиях наши сейсмические и спасательные службы, или только потом выяснится, что и здесь у нас есть проблемы?

– Землетрясение – это природное явление. Люди гибнут в результате плохо построенных зданий, незнания правил безопасности или их нарушения. Например, вы в курсе, что после Спитакского землетрясения многие люди скончались из-за неправильно оказанной помощи, что здания были рассчитаны на более низкий балл землетрясения, не было спасательной службы и так далее. С того времени многое изменилось.

Беседу вела Кнар МАНУКЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»