Грузия очень ценит и лелеет дружбу с Арменией: Гиоргий Маргвелашвили

В честь находящегося в Грузии с официальным визитом Президента Сержа Саргсяна и госпожи Риты Саргсян от имени Президента Грузии Гиоргия Маргвелашвили и госпожи Маки Чичуа 25 декабря дан официальный ужин.

Президенты Серж Саргсян и Гиорги Маргвелашвили выступили с тостами, в которых коснулись основанных на уважении и взаимном доверии армяно-грузинских межгосударственных отношений, а также многовековой дружбы армянского и грузинского народов, перспектив укрепления двусторонних связей во всех областях, представляющих взаимный интерес.

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Выступление Президента Сержа Саргсяна на официальном приёме от имени Президента Грузии Гиоргия Маргвелашвили

Уважаемый господин Президент,

Уважаемая госпожа Чичуа,

Дамы и господа,

Прежде всего ещё раз выражаю благодарность господину Президенту за сердечный, действительно, братский приём, оказанный армянской делегации. Этот визит, безусловно, очередное доказательство эффективно развивающегося между Республикой Армения и Грузией сотрудничества. Состоявшиеся сегодня переговоры в очередной раз засвидетельствовали наше стремление дать большее двусторонним отношениям, придать им новое качественное содержание.

История отношений Армении и Грузии изначально зиждется на искренней симпатии, взаимном уважении и доверии наших народов. Многие века наши патриархи нашей культуры — писатели и просветители, художники, драматурги, актёры и музыканты служили своим словом и делом сближению армянского и грузинского народов.

В этот момент уместно вспомнить следующие строки великого армянского поэта Ованнеса Туманяна: «Есть величайшая мудрость — хорошие отношения народов, которые идут из глубины веков». Действительно, именно таким является питающаяся из страниц истории дружба армянского и грузинского народов. Она рождена в далёком прошлом, укоренилась и капля за каплей крепла в течение веков.

Мы с особой теплотой относимся к Грузии и грузинскому. Сегодня часть нашего быта составляют как грузинское кино, песня и танец, так и грузинский хлеб, вино и кухня.

И важно, что сегодня отношения с Грузией мы строим созвучно с духом времени и нашим богатым наследием, что является непоколебимой основой наших межгосударственных отношений высокого уровня, и что мы по праву называем братством.

В этот юбилейный год 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией у нас есть, чем гордиться. Можем с удовлетворением констатировать, что наше сотрудничество находится на высоком уровне во всех сферах взаимного интереса.

Я рад, что традиционные многоплановые связи между нашими странами год от года обогащаются содержанием. Речь в первую очередь о совместных достижениях в таких важных сферах, каковыми являются транспортная, энергетическая сельскохозяйственная и туристическая отрасли. Последовательно расширяется и становится разнообразной структура нашего торгового оборота, активизируется сотрудничество в областях науки, культуры и образования.

Символично, что наш диалог всегда протекает в атмосфере полного взаимопонимания и взаимного доверия. Будьте уверены, что мы последовательны в вопросе воплощения наших взаимных усилий, результаты чего искренне радуют армянский народ.

Конечно, одной из нитей армяно-грузинской дружбы является многочисленная армянская община, которая, будучи гармоничной частью грузинского общества, вместе с вашим народом строит будущее Грузии. По одному поводу один из достойных сынов грузинского народа, знаменитый писатель Нодар Думбадзе сказал: «Армяне и грузины народы древнейшей культуры. Мы вместе проходили перекрёстки истории. Мы соседи физически, между тем духом, пафосом, творчеством — мы одна сущность. Наше родство дано нам судьбой».

История сама свидетельствует, что самой важной связью между нашими государствами является именно многовековая дружба наших народов, духовная и культурная близость. Объединяющие нас ценности, которые прошли долгий, очень долгий испытательный срок. И именно это исходная точка нашего взаимодействия.

Уважаемые друзья,

Позвольте поднять бокал за Президента Грузии и госпожи Чичуа, за благоденствие и прогресс Грузии, и конечно, за будущее нашей двусторонней дружбы.

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Речь Президента Гиоргия Маргвелашвили на приёме в честь Президента Сержа Саргсяна

Ваше Превосходительство, Президент Республики Армения господин Серж Саргсян,

Госпожа Рита Саргсян,

Уважаемые гости,

Дамы и господа,

Сердечно поздравляю всех вас.

Рад предоставленной мне возможности принимать Вас в Грузии.

Сегодняшний визит ещё одно очевидное проявление исторической дружбы между Грузией и Арменией. Примечательно, что 25-летие восстановления наших дипломатических отношений завершается таким памятным событием.

Мы не просто соседи, традиции нашего сотрудничества имеют тысячелетнюю историю, и сегодня оно также успешно развивается. Секрет нашей дружбы не только в легендарном братстве Картлиоса и Айоса. Наша культура, искусство, фольклор, традиции взаимосвязаны друг с другом, а история насыщена примерами взаимопомощи.

Именно это даёт нам возможность преодолеть многочисленные испытания, объединяет нас перед многочисленными вызовами и сохраняет ту самобытность, которой безмерно гордятся наши народы.

Ваше Превосходительство,

Грузия очень ценит и лелеет эту дружбу. Мы с радостью следим за теми успехами, которых достигает Республика Армения под Вашим руководством.

Пользуясь случаем и сердечно поздравляю Вас с подписанием Соглашения о Всеобъемлющем и расширенном партнёрстве с Евросоюзом.

Здесь вновь хочу заверить, что Грузия всегда будет способствовать миру, стабильности и сотрудничеству в регионе.

Мы готовы и сегодня, и в будущем вместе с нашими друзьями делиться пользой от нашей европейской и евроатлантической интеграции и теми возможностями, которые Грузия создаёт в плане сотрудничества между регионами и континентами.

Господин Президент,

Я рад, что прочные и чудесные традиции наших отношений укрепляются также нашей личной дружбой. Я помню мой визит в Армению и неизгладимые впечатления, которые я испытал в результате Вашего сердечного гостеприимства. После этого мы имели многочисленные встречи, и все они были одухотворены дружбой и искренностью.

Дамы и господа,

В этом духе позвольте предложить вам тост на нашего дорогого гостя, Президента Республики Армения и Первую леди, госпожу Риту Саргсян.

Хочу также поздравить Вас всех с наступающим 2018 годом и пожелать счастья, здоровья и многих успехов, за мир и благополучие дружественного армянского народа.

Да здравствуют наши гости!

Да здравствует наша дружба!

Пресс-служба Президента Армении