Серж Саргсян посетил Научно-культурный центр «Дом Ованнеса Туманяна» в Тбилиси

В рамках официального визита в Грузию Президент Серж Саргсян вместе с госпожой Ритой Саргсян 25 декабря вечером посетил Научно-культурный центр «Дом Ованнеса Туманяна».

Президент Саргсян и госпожа Рита Саргсян в сопровождении предстоятеля Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви епископом Вазгеном Мирзаханяном и директором Научно-культурного центра Гисанэ Овсепян совершили экскурсию по центру, ознакомились с выполненными после ремонта работами и пообщались с представителями армянской общины.

Президент посмотрел также рассказывающий о центре фильм, после чего его сопроводили на южную веранду, где любил отдыхать и принимать гостей Ованнес Туманян.

В Научно-культурном центре гостям показали библиотеку великого поэта, затем Президент Республики был приглашён к чаепитию по традиции дома Туманяна.

Пресс-служба Президента Армении