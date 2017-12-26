Временное «отступление» России и мы

Новый закон, с неудовольствием подписанный в начале августа с.г. президентом США Дональдом Трампом, который называется «Противодействие противникам США посредством санкций» (CAATSA), пока не действует в полную силу, и основное действо еще впереди, однако, он уже успел стать одним из важнейших факторов перемены атмосферы и риторики в Москве.

Конечно, публичное недовольство Западом остается, США даже обвиняют в «пособничестве в разжигании войны» в Украине, русские демонстративно покидают Совместный центр контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе, но это всего лишь решает задачу «спасения лица» и «набивания цены», не более того. Ведь параллельно с этим, заявляется о выходе из Сирии, на любой площадке делается попытка развернуть диалог с Западом и показать, что игра идет «по правилам Запада».

По нашей части, Москва больше даже не заикается о том, что «есть и другие площадки помимо Минской Группы», как в прошлом году заявляла госпожа Мария Захарова, а План Лаврова по Нагорно-Карабахскому урегулированию больше не существует, больше не предпринимаются попытки затащить переговоры к себе в Казань-Рязань-Астрахань, российские эмиссар в Ереване заявляют, что «в Москве поняли — поставки оружия Баку были опрометчивостью», а посол РФ в Ереване заявляет о желательности того, чтобы Армения «была мостом» и т.п. Более того, Москва заявляет, что восстановление отношений с «западными партнерами» является приоритетом, и еще «взаимовыгодно».

Рекордный за последние восемь лет спад промышленности, нарастающее общественное недовольство и интеллектуальная эмиграция заставляют Россию подвергнуть ситуацию переоценке, попытаться сменить тактику в ходе своего стратегического противостояния с Западом. Москва в ожидании двух больших испытаний: выбить согласие Брюсселя на явно и фундаментально антиевропейский проект газопровода «Северный поток-2» и минимизировать охват предстоящего 1-го февраля совместного доклада Министерства финансов и Национальной разведки в Конгрессе США.

Обе задачи имеют жизненно важное значение для Москвы. И если вопрос газопровода в плане времени содержит большую неопределенность в связи с многочисленными процедурами и согласованиями ЕС, то до 1-го февраля остаются считанные дни. А предвестники тревожны не только для Москвы, но и для ряда постсоветских стран, в том числе и для Армении. На днях Министерство финансов США пополнило «Список Магнитского» несколькими громкими именами, в том числе – «гения бизнеса» в лице сына генпрокурора РФ Чайки, который овладел многомиллионным состоянием «исключительно» благодаря своим талантам, дочери экс-президента Узбекистана Каримова – Гульнары, бывшего командира «Беркута» — карательного отряда Януковича. А второй список, который представил Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, включает действующих на территории бывшего СССР «российскоцентричных» криминальных авторитетов, в числе которых – Рубен Татулян, по прозвищу «Робсон», и контролируемые им две компании. В сообщении Минфина США отмечается, что включенные в список лица являются членами объединяющего постсоветскую преступность криминального синдиката «Воры в законе».

… А вы говорите «мост». Ясное дело, что говорить о российских инвестициях просто несерьезно, как и говорить об обеспечении высокого процента роста ВВП Армении путем «прорывов» на российском рынке. Российский рынок не только сокращается, но и российские субъекты ничего не жалеют, чтобы прикарманить возможности Армении, как это произошло с газораспределительной сетью Мегри и Агарака, которую правительство Карена Карапетяна преподнесло в дар Газпрому. На днях Серж Саргсян подписал новый таможенный кодекс ЕАЭС, по которому в импортозависимой Армении повышаются таможенные пошлины. Нам объясняют, что это не только «исходит из наших интересов», но и «необязательно», чтобы повысились цены. Нетрудно в ереванских продуктовых магазинах, наполненных произведенным в России мусором, убедиться, что цены уже повышаются, притом – с двузначным процентом. А что будет на рынке автомобилей, вскоре это даст почувствовать прослойке, занимающейся их куплей-продажей. Этот кодекс ударит по покупателям дешевых и подержанных «Опелей», но не автомашин класса «люкс», которые из-за нескольких тысяч долларов уж точно не выйдут на акцию протеста.

Обращаясь к другой «стороне» этого так называемого «моста», получается, что, к примеру, если согласно послу России желательно, чтобы Армения играла роль «моста», то она этот мост наведет между грязными деньгами и Европейским рынком, притом, пользуясь режимом GSP+. Неужели Армении нужно именно это? И неужели на Западе таких простых вещей не понимают и позволят, чтобы «российско-армянский» криминал превратил Армению в прачечную для грязных денег? И это будет называться «инвестициями»?

Наверное, пришло время организм Армении также очистить от бацилл криминала и коррупции. Расследование по делу «1-го Марта» остается незавершенным, и «российскоцентричные» акторы тех дней продолжают оставаться важными факторами экономической и политической систем Армении, постоянно держа под ударом национальную безопасность и будущее страны. Их и ждет «Список Магнитского».

… Известный российский политолог Лилия Шевцова в опубликованной на днях статье «Бить или не бить» отмечает, что вся интрига состоит в том, пожелает ли Запад оставаться ресурсом российского самодержавия. И действительно, это последняя интрига, развязка которой не за семью горами. От этого также и зависит, по большому счету, судьба всей этой мифологии касательно «моста» Армении. Велика вероятность того, что после февраля, не добившись своего, Россия начнет повышать ставки, и от нынешней своей «конструктивности» не оставит камня на камне. В этом случае большие испытания ожидают как нас, так и Украину. Но об этом – в следующем году.

А навстречу 2018-му остается констатировать, что единственный мост, в котором нуждается Армения – это мост между разумом и политической ответственностью. Остальное – суета, причем временная, охватывающая промежуток времени, который можно считать потерянным, сколько бы ни была пущена в ход изрядно потрепанная «школа» организации «показухи», оставшаяся в наследство от князя Потемкина и комсомола, наложенная на КВН-овскую креативность.

Нас ожидает сложный и интересный год, зарядимся оптимизмом. С Новым Годом и Святым Рождеством!

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

26.12.2017г