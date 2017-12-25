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21:57 | Декабрь 25 2017

Серж Саргсян прибыл в Грузию с официальным визитом: фоторепортаж

Серж Саргсян прибыл в Грузию с официальным визитом: фоторепортаж

Президент Серж Саргсян с супругой прибыл в Грузию с официальным визитом.
После официальной церемонии встречи в резиденции Президента Грузии стартовала беседа президентов Сержа Саргсяна и Гиоргия Маргвелашвили, после которой состоятся армяно-грузинские переговоры высокого уровня в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

Итоги переговоров Президенты Серж Саргсян и Гиорги Маргвелашвили подведут в заявлениях перед представителями средств массовой информации.
В честь прибывшего в Грузию Президента Сержа Саргсяна и госпожи Риты Саргсян от имени Гиоргия Маргвелашвили и его супруги, Маки Чичуа вечером будет дан официальный ужин.

Пресс-служба Президента Армении

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Рубрики: Международные, Официальные

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