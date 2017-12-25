«Быть армянином выгодно»: армянство диаспоры во всем мире объединит единая структура – видео

В субботу в концертном зале «Арно Бабаджанян» состоялась презентация сайта Armnational.am. Целью, как отметили инициаторы, является объединение армянства со всего мира. В этом году очередная конференция «Армения-Диаспора» предложила Общественному совету РА создать общенациональный совет, иначе говоря, общенациональную структуру содействия и взаимопомощи. Проект уже представлен президенту, парламенту и правительству РА, а для того, чтобы услышать мнение и предложения общественности, был создан вышеупомянутый сайт, посредством которого армяне диаспоры смогут участвовать в онлайн-обсуждениях.

«Армяне диаспоры подняли вопрос, что настало время создавать структуры. В общей деятельности участвует, наверное, пять процентов армян диаспоры, следовательно, возникает вопрос, как вовлечь их в армянскую жизнь», – заявил председатель Общественного совета РА Вазген Манукян.

Член Общественного совета Аршак Садоян, который участвовал в создании проекта, отметил, что создание общенациональной структуры – императив времени, и позволит армянству противостоять вызовам: «Он даст возможность помогать друг другу, обмениваться опытом, поддерживать друг друга. Наш девиз: быть армянином должно быть выгодно».

Участник обсуждений проекта, директор «Школы этики» Геворг Мкртчян в беседе с Aravot.am сказал, что создание структуры в таком формате будет содействовать объединению потенциала армянства. «Армянский народ исключителен и тем, что почти во всех странах есть добившиеся успеха армяне, которые представляют армянский интерес. Думаю, что надо создавать практическую программу, нацеленную на национальную идеологию, которая даст возможность людям разных сфер объединяться вокруг этой идеи», – сказал он.

По словам нашего собеседника, императив времени – пользование современными технологиями и способствование решению общенациональных программ: «Со стороны диаспоры давайте искать не разочарование, а решения, потому что проблемы известны всем. Часто по словом «содействие», мы понимаем обязанность Диаспоры что-то делать для Армении, но есть вопрос двухстороннего сотрудничества: а что должны сделать мы, чтобы Диаспора консолидировалась вокруг нас?».