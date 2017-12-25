Алексею Навальному отказано в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ

Оппозиционеру Алексею Навальному отказано в регистрации в качестве кандидата на выборах президента России в 2018 году. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия страны, сославшись на судимость оппозиционера по делу «Кировлеса». Об этом передает Радио Свобода.

Навальный, выступая в Центризбиркоме, вновь заявил, что отказ в регистрации его кандидатом на пост главы государства противоречит Конституции России. Оппозиционер добавил, что доказал незаконность приговора по делу «Кировлеса» в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Глава ЦИК Элла Памфилова в ответ заявила, что решать вопрос о том, является ли приговор Навальному незаконным, не входит в компетенцию Центральной избирательной комиссии.

Оппозиционер после этого заявил, что ЦИК имеет право самостоятельно решать вопрос о допуске или недопуске кандидатов.

Трансляция заседания Центризбиркома велась на YouTube-канале «Навальный LIVE».

24 декабря инициативные группы в 20 городах России проголосовали в поддержку выдвижения Навального на президентские выборы. Сам оппозиционер заявил о намерении провести «всероссийскую забастовку избирателей», если ЦИК откажет ему в регистрации. «Решается вопрос не о регистрации Навального, а о том, будут ли вообще президентские выборы в 2018 году», – заявил оппозиционер в своем блоге перед заседанием в ЦИКе.

В 2013 году суд приговорил Навального по делу «Кировлеса» к пяти годам условного лишения свободы. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал этот приговор незаконным. Дело отправили на новое рассмотрение, однако российский суд вновь признал оппозиционера виновным в «хищении средств», приговорив его к такому же сроку, что и после первого рассмотрения, – к пяти годам условно. В ноябре 2017 года Навальный вновь обжаловалрешение суда.

В понедельник Центризбирком России также отказал в регистрации в качестве кандидата в президенты бизнесмену Сергею Полонскому и прокремлевскому журналисту Олегу Лурье.