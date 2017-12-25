«Позорная история»: Степан Сафарян – о появлении Рубена Татуляна в списке санкций США  

«В Армении не проявляют разборчивости к происхождению денег, которые могут быть использованы в экономике РА. США предупреждают, что упомянутые лица являются представителями криминального мира и рассматривают их как угрозу для себя», – отметил политический аналитик Степан Сафарян, коснувшись публикации Министерством финансов США имен группы лиц, имеющих связь с преступлением и ворами в законе.

Напомним, что как отмечалось в тексте, нашедшие место в списке три личности – Гафур Рахимов, Алимжан Тохтахунов (Тайваньчик) и Рубен Татулян подозреваются в финансирования воров в законе. В списке оказались имеющие связь с Татуляном две организации. Рубен Татулян является членом Клуба инвесторов, созданного Кареном Карапетяном, того самого клуба, который должен был осуществлять инвестиции в Армении на миллионы долларов.

«В этом плане Армении есть о чем подумать, это безобразная история, потому что в Армении на протяжении лет не смотрели на происхождение денег, поступающих в Армению. В последние годы борьба против терроризма, которая включает также элементы борьбы с организованной преступностью и обмыванием денег, как будто мало повлияло на Армению и в клубе инвесторов, поддерживающем премьер-министра, фактически есть и такие. В списке только эта личность, или есть и другие, сказать трудно, но одно очевидно – Армения должна сделать выводы. США дают понять, что эти люди – нежелательные люди, и США выражают свою позицию, не принуждая к этой позиции».