«Как можно проводить политику «и-и»? Eсли ты «и-и», то ты ничто!»: Рубен Сафрастян – в адрес РПА

Директор Института востоковедения Рубен Сафрастян, выступая сегодня в Пресс-клубе «Пастарк», раскритиковал проводимую нашими властями в международных отношениях так называемую «комплементарную» политику. По его словам, комплементарность означает обеспечение и удерживание баланса, а когда одна сторона начинает довлеть, вы бежите на другую сторону. И таким образом вы становитесь приспособленцем.

Сафрастян сказал, что подписанное в конце года соглашение Армения-ЕС является хорошей возможностью для нашей страны вывести нашу внешнюю политику на более высокий уровень. Это возможность, которую надо использовать. А почему ЕС пошел на подписание такого соглашения с Арменией, то, по словам Сафрастяна, политологические круги, опираясь на исторический опыт, очень хорошо понимают роль Армении в этом регионе: «Это, по моему мнению, не «и-и», мост, а наша роль заключается в создании гармонии, консолидировании различных сторон… А что значит быть мостом? По вам всего лишь проезжают туда и обратно, и у вас нет собственной идентичности. А что такое комплементарность? Это когда вы с кем-то дружите, и противоположная сторона оказывает на вас давление, то вы бежите к другому. Я думаю, что не в этом наш путь, наш путь – это, опираясь на нашу идентичность, на те ее элементы, играть роль, которые помогли нам протяжении веков».

Рубен Сафрастян сказал, что Армения должна проводить политику «конкордии», обеспечить победу через консолидирование, гармонию: «Как можно проводить политику «и-и», если ты являешься «и-и», то ты ничто, на двух стульях усидеть невозможно».

Что касается армяно-турецких протоколов, то, по словам г-на Сафрастяна, от них можно было освободиться и раньше, но лучше поздно, чем никогда. Очевидно, что Турция не имеет никакого желания работать в направлении урегулирования межгосударственных отношений с Арменией.

На вопрос, какие у нас могут быть ожидания в отношении Карабахского конфликта, Рубен Сафрастян ответил: «Есть принципиальная возможность претворить в жизнь Санкт-Петербургские и Венские соглашения, но для этого должны быть предпосылки. «Нельзя исключать эскалации военных действий. Азербайджан использует внутри страны воинственную риторику, это риторику рано или поздно придется попытаться устранить, но в каком году это произойдет, сказать трудно, но есть вероятность и того, что Азербайджан вновь прибегнет к крупномасштабным военным действиям, как это произошло во время апрельской войны, такую возможность совершенно исключать нельзя».