Дорожные строители запаздывают, а страдают пассажиры

На территории общины Дзорагет в Лорийском марзе, на обочине межгосударственной автомагистрали установлена табличка, на которой написано, что ремонт автодороги Ванадзор-Алаверди закончится 20 февраля 2018 года. Очевидно, что 20 февраля 2018 года ремонт этой дороги не будет завершен. По нашим сведениям, заасфальтирована только треть дороги, и впереди еще большой объем работ.

Ремонт 35-киломатрового участка дороги Ванадзор-Алаверди начался с 14 сентября 2016 года, с того дня движение транспорта по этой дороге было приостановлено. Ремонтные работы упомянутой автодороги проводятся на кредитные средства, полученные из европейских инвестиционных банков. В ремонтные работы вовлечены три организации – ЗАО «Капавор», «Дорога» и «Араратшин».

Из-за задержки ремонта дороги Ванадзор-Алаверди страдают жители Лорийского и Тавушского марзов. Микроавтобусы и автобусы маршрута Ноемберян-Ванадзор доезжают до Ванадзора и возвращаются обратно по опасному в зимние месяцы серпантину Одзуна – окружной дороге, тянущейся через Степанаванский район, проезжая лишние 35 километров. В результате подорожали проездные билеты. Раньше билеты на автобус Ноемберян-Ванадзор стоили 900 драмов, микроавтобус – 1200 драмов. Сейчас билет на автобус стоит 1200 драмов, а микроавтобус – 1500 драмов. Пассажиры недовольны и тем, что у них на дорогу уходит лишних 40-50 минут.