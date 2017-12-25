Кремль «обеспокоен» возможными новыми санкциями США против России

Москва обеспокоена дискуссией в США о новых санкциях против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом передает РИА Новости.

Он отметил, что в Кремле знают об обсуждении возможных новых ограничительных мер, которое ведется и среди населения, и в средствах массовой информации, и среди законодателей США.

«Я не стал бы сейчас использовать какие-то громкие фразы типа холодной войны и так далее, но в любом случае мы не хотели бы ситуации, когда наши двусторонние отношения, и без того пребывающие в достаточно жалком состоянии, чтобы они подвергались большим, возможно, непосильным для них рискам и опасностям», — сказал Песков.

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