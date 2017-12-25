Александр Лапшин: как мой арест в Азербайджане привел к двойному росту числа туристов в Арцахе в 2017г — видео

Известный израильский блогер Александр Лапшин в своем блоге под заголовком «Как мой арест в Азербайджане привел к двойному росту числа туристов в Арцахе в 2017 году» пишет:

«Сейчас Европа и значительная часть мира отмечают Рождество и всем привет из чешского города Чешские Будейовицы, да-да, того самого, что упоминается в «Швейке» Ярослава Гашека. Для меня уходящий 2017 год был непростым, ибо почти 9 месяцев этого года были проведены в азербайджанской тюрьме из-за поездки в Арцах.

Мне довелось погрузиться в грязные разборки азербайджанских кланов, узнать про семейные дрязги Алиевых, прокатиться на личном самолете жены бакинского султана, услышать и увидеть воочию грызню за власть и нефтяные деньги в этой мусульманской стране, их расизм и ненависть не только к армянскому народу из-за конфликта в Арцахе, но и к иноверцам в целом.

Чего стоили одни лишь призывы к еврейским погромам, которые выкрикивали демонстранты перед бакинским судом, где меня судили, а ведь в этой стране демонстрации организуются властями — делайте выводы.

Парадоксальным образом, пытаясь запугать весь мир, карликовый Азербайджан наоборот способствовал тому, что в 2017 году Арцах посетило почти вдвое больше туристов, чем годом ранее. Среди них были моих добрые друзья из Прибалтики: Александр Алимов и Ивар Утинас из Латвии, Слава Горбунов из Литвы и многие другие. Они сняли прикольный фильм про этот замечательный край, его культуру, народ, природу, памятники архитектуры. Взгляните, уверен, вам тоже захочется там побывать!»