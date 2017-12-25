В Москве автобус выехал на тротуар и съехал в подземный переход: есть погибшие — видео

В Москве автобус выехал на тротуар в районе станции метро «Славянский бульвар» и съехал в подземный переход. В результате есть погибшие и пострадавшие, сообщил «Интерфаксу» в понедельник информированный источник.

По его словам, авария произошла в районе дома номер 2 на Славянском бульваре. На размещенных в социальных сетях снимках с места происшествия видно, что автобус остановился на ведущей в подземный переход лестнице.

Авария возле метро Славянский бульвар⚡️⚡️⚡️

Автобус въехал в подземный переход.

Есть пострадавшие. pic.twitter.com/M27sKF9fCZ — Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) December 25, 2017

«Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек и чуть было не въехал в подземный переход, застряв на лестнице», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, в результате четыре человека погибли, 15 пострадали. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.