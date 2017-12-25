Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:33 | Декабрь 25 2017
17:33 | Декабрь 25 2017

В Москве автобус выехал на тротуар и съехал в подземный переход: есть погибшие — видео

В Москве автобус выехал на тротуар и съехал в подземный переход: есть погибшие — видео

В Москве автобус выехал на тротуар в районе станции метро «Славянский бульвар» и съехал в подземный переход. В результате есть погибшие и пострадавшие, сообщил «Интерфаксу» в понедельник информированный источник.

По его словам, авария произошла в районе дома номер 2 на Славянском бульваре. На размещенных в социальных сетях снимках с места происшествия видно, что автобус остановился на ведущей в подземный переход лестнице.

«Заехавший на тротуар автобус сбил несколько человек и чуть было не въехал в подземный переход, застряв на лестнице», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, в результате четыре человека погибли, 15 пострадали. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные, Происшествия

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда