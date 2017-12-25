Французская система ПВО уже размещена на территории страны: глава МО Грузии

Французская система противовоздушной обороны уже размещена в Грузии, заявил в среду министр обороны Леван Изория на комитетских слушаниях в парламенте. Об этом передает РИА Новости.

Соглашения между Грузией и Францией о закупках системы противовоздушной обороны были подписаны еще летом 2015 года. Министр в текущем году несколько раз посещал Францию, где провел переговоры с коллегами по данному вопросу и осмотрел заводы, выпускающие противовоздушные системы.

«Мы приобрели техническое оборудование, которое уже находится в Грузии… Мы сделаем все возможное, чтобы в рамках первой фазы сотрудничества наше воздушное пространство было более защищено, и мы готовы продолжить работу над второй фазой с нашими французскими коллегами», — заявил министр.

Он добавил, что вторая фаза предусматривает переподготовку французской стороной грузинских офицеров, которые будут управлять ПВО.

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