Молодой турок напугал Эрдогана, попытавшись обняться с ним: видео

Молодой человек, находившийся в зале во время выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подбежал к сцене и попытался обняться с Эрдоганом. Неожиданный поступок напугал Эрдогана, и он, до того, как подоспели телохранители, рукой оттолкнул незнакомца.

Согласно турецкому информационному агентству «Doğan», инцидент произошел в турецкой провинции Шрнак, по окончании выступления на собрании лидера Партии свободы и развития (AKP). Закончив выступление, Эрдоган хотел уже попрощаться с присутствующими, когда неожиданно на сцену выдбежал незнакомый молодой человек и попытался броситься в объятия президента Турции, что на какой-то момент вызвало сумятицу.

Телохранители Эрдогана увели молодого человека, и арестовали его. Во время допроса молодой человек по имени Хусейн Демирджан отметил, что многие из его родственников были убиты боевиками Рабочей партии Курдистана. Демирджан выразил сожаление, что его шаг был неправильно истолкован.

Источник – Ermenihaber.am