Национальное Собрание Армении произошедшее с езидами в 2014 году в северном Ираке квалифицирует как геноцид

Парламентские фракции «Елк» и «Царукян» официально не присоединились к законопроекту, разработанному депутатами от РПА Рустамом Махмудяном, Ваграмом Багдасаряном и Арменом Ашотяном о «О геноциде или геноцидных действиях, совершенных против езидов». Об этом сегодня в Пресс-клубе «Постскриптум» объявил депутат-республиканец Рустам Махмудян. Напомним, что речь идет о произошедшем с езидами в северном Ираке в 2014 году.

Отвечая на вопрос Aravot.am, выступающий указал, что соавторство главы фракции РПА и председателя комиссии по международным отношениям уже исключает сомнения в том, что правящая Республиканская партия Армении может отнестись с оговоркой к этому законопроекту. Ранее он заявлял, что армянский народ, который видел Геноцид, не может не выступить с поддержкой. И теперь добавляет: «Тем более, что этот проект должен быть неуязвим, исходя из интересов национальной безопасности Армении. Мы не можем подвергать опасности проживающее в северном Ираке христианское население».

Он также отмечает, что во время заседания фракции РПА, когда Ваграм Багдасарян представил проект, с возражениями не выступил ни один депутат: «Это говорит о том, что РПА присоединится».

Выразил свою поддержку также партнер по коалиции АРФ Дашнакцутюн. Некоторые оговорки имеет только ряд членов фракции «Царукян», ранее они уже представляли аналогичный проект, который в результате договоренности был отложен. Но Рустам Махмудян считает, что фракция не выступит против.

Рустам Махмудян является членом армянской делегации в ПАСЕ. В 2014 году он выступал о геноциде езидов в северном Ираке также с трибуны ПАСЕ. Он присоединился к предложению другого депутата о создании в связи с этим следственной группы.