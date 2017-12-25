ЕЭК подвела итоги трехлетия ЕАЭС

Взаимная торговля стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам января-октября 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 26,7%, причем увеличение произошло по большинству товарных позиций. О том, как этому способствовала евразийская интеграция, какую выгоду получат государства и бизнес ЕАЭС от реализации совместной цифровой повестки, о процессе устранения препятствий на рынке Союза, формировании общего финансового рынка и Таможенном кодексе ЕАЭС рассказали министры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на парламентских слушаниях «Трёхлетие подписания Договора о ЕАЭС и инициативы российского председательства в 2018 году» 21 декабря.

Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая отметила, что Союз, смягчив последствия мирового финансового кризиса, позволил государствам-членам выйти на траекторию планомерного экономического развития. Как результат, зафиксированы улучшения отдельных показателей социально-экономического развития стран ЕАЭС. Взаимная торговля в 2017 году характеризуется высокими показателями роста. По итогам десяти месяцев рост взаимной торговли составил 26,7%, её стоимостной объем достиг почти 44 млрд долл. США. Взаимная торговля увеличилась по всем межстрановым товарным потокам (от 123% до 136%) и по большинству товарных позиций. Продажи нефтепродуктов увеличились в стоимостном выражении в 1,7 раз по сравнению с январем-октябрем 2016 года, в количественном выражении – в 1,5 раза; плоского проката– в 1,9 раз и 1,5 раз; синтетических моющих средств – в 2,7 раз и на 5,2%; легковых автомобилей – в 1,3 раз и на 16%; стальных прутков – в 2 раза и 1,6 раз; сахара – в 11 раз и 12 раз соответственно.

«Важно также отметить опережающую динамику экспорта несырьевых товаров, – сказала Татьяна Валовая. – Стоимостной объем поставок этого вида товаров на рынок Союза за январь-октябрь 2017 года увеличился на 32,7% при росте общего объема экспорта на 27,7%».

Как сообщил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский, благодаря интеграционным процессам и практической реализации принятых стратегических документов рост промышленного производства в странах ЕАЭС за десять месяцев 2017 года составил порядка 2,5%, производства продукции сельского хозяйства – 2,7%.

В промышленном комплексе Комиссия продолжит курс на реализацию стратегии Основных направлений промышленного сотрудничества по двум ключевым направлениям – в традиционных базовых и инновационных отраслях. Министр предложил учесть в итоговой рекомендации мероприятия среди приоритетов российского председательства в ЕАЭС в 2018 году: развитие цифровой трансформации промышленности и АПК, углубление кооперации в приоритетных отраслях и практическую реализацию решений ЕАЭС в инновационной сфере – Евразийские технологические платформы, создание Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации, реализацию кооперационных проектов с ЕАБР.

«В АПК в будущем году нам предстоит выстроить эффективные механизмы взаимодействия по основным сельхозтоварам в целях снижения зависимости от импортных поставок и выхода на внешние рынки, – сообщил Сергей Сидорский. – К числу перспективных направлений относятся проекты с высокой добавленной стоимостью в молочном и мясном скотоводстве, птицеводстве, садоводстве, сахарной, масложировой и других отраслях».

По словам министра ЕЭК, необходимо завершить ратификацию разработанных в Комиссии международных соглашений в сфере обращения семян и производства племенной продукции в Союзе и приступить к практическим вопросам формирования единых рынков в этих сферах. Это позволит в перспективе полностью заместить импорт в этих отраслях.

Член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков рассказал об обеспечении Комиссией свободы движения капитала, услуг и рабочей силы.

«ЕЭК работает над Концепцией формирования общего финансового рынка государств Союза, – сказал Тимур Жаксылыков. – Общий финансовый рынок государств ЕАЭС будет способствовать активизации инвестиционного сотрудничества, повышению уровня финансовой глубины наших стран и станет мощным импульсом для их устойчивого экономического роста».

Идет работа в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, защиты прав, по борьбе с контрафактной продукцией на территории Союза.

«Формирование в рамках Союза единого рынка услуг, который уже де-юре функционирует в 43 секторах, позволит создать рабочие места, снизить цены и тарифы, и, как следствие, повысить рост денежных доходов граждан», – заявил министр ЕЭК. В 2017 году начата реализация 20 планов либерализации, итогом которой будет расширение единого рынка услуг до 60%.

На общем рынке труда созданы условия для свободного передвижения граждан между странами Союза для ведения трудовой деятельности, обеспечены их равные экономические права. При этом у трудящихся мигрантов из стран ЕАЭС отсутствует возможность по формированию своих пенсионных прав в период работы в другом государстве-члене. В этих целях разработан проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов. Его цель – формирование и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и для граждан государства трудоустройства. Подписание документа запланировано на 2018 год.

Член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационным технологиям ЕЭК Карине Минасян рассказала о старте реализации цифровой повестки ЕАЭС и деятельности по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза. Среди задач на 2018 год она обозначила необходимость выработать механизмы согласованной политики, реализации «дорожной карты» по устранению препятствий на внутреннем рынке, запуска цифровых инициатив и проектов.

«Цифровая экономика сопряжена с возникновением новых сущностей, понятий и явлений, поэтому регулирование создавать нужно синхронизированно на интеграционном уровне, – уверена Карине Минасян. – Это позволит предотвращать создание препятствий внутри Союза уже в цифровой среде, на цифровых рынках, при цифровой кооперации». Министр ЕЭК также отметила важность активизации деятельности ЕАЭС на международных площадках по стандартизации, применении более гибкого подхода к выработке норм в новых отраслях цифровой экономики, например, на основе механизма регулятивных «песочниц». Кроме того, Карине Минасян обратила внимание на необходимость расширения полномочий Комиссии по осуществлению контроля за исполнением решений органов Союза, в том числе с использованием площадки Суда ЕАЭС.

Член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов проинформировал участников парламентских слушаний о ходе ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. «Армения, Беларусь, Казахстан и Россия уже ратифицировали новый Таможенный кодекс, – сообщил Мукай Кадыркулов. – Со дня на день мы ожидаем верификационные грамоты от сторон. Кыргызстан тоже обещает нам успеть. Мы готовимся ко вступлению в силу Таможенного кодекса ЕАЭС 1 января 2018 года».

Министр ЕЭК также рассказал, что на очередном заседании Совета ЕЭК были приняты последние решения из первоочередного списка нормативно-правовых актов наднационального уровня, без которых кодекс не смог бы заработать в полной мере и которые вступят в силу одновременно с новым таможенным законодательством.

«ТК ЕАЭС переводит Союз на новую ступень интеграции в таможенной сфере, – отметил Мукай Кадыркулов. – Мы получаем законодательство максимально прямого действия, которое унифицирует правила попадания товаров на общий союзный рынок. Такой кодекс, мы надеемся, не только укрепит торговые связи ЕАЭС, но и привлечет в него новые инвестиции. И самое главное, ТК ЕАЭС – это первый документ в практике Союза, который полностью ориентирован на электронные технологии. Он станет основанием для оцифровки всей системы регулирования внешнеэкономической деятельности в Союзе».

Член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина представила результаты торговой политики Комиссии, реализованные к настоящему моменту. Кроме того, она отметила, что главная задача, которая стоит перед торговым блоком Комиссии на ближайшую перспективу – развитие Союза как эффективной и конкурентоспособной единицы в рамках глобальной экономики посредством укрепления внутренней интеграции и снижения внутрисоюзной конкуренции интересов за счёт совместных действий на внешнем контуре.

«Задача по формированию комфортных внешнеторговых режимов сегодня стоит острее, чем просто обеспечение поддержки экспорта, – подчеркнула Вероника Никишина. – Это борьба за долгосрочные внешнеэкономические возможности и место интеграционного объединения Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России в мире».

Пресс-релиз