Где обещанные Кареном Карапетяном инвестиции? – видео

В 2017 году экспорт из Армении в страны ЕАЭС вырос на 17%. Причем, экспортировалась в основном готовая продукция. В цифрах – в этом году экспорт превысит 2 млрд. долларов.

В беседе с Aravot.am после организованной в субботу Евразийским экспертным клубом четвертой ежемесячной конференции «Три года ЕАЭС: достижения и перспективы» доктор экономических наук Ашот Тавадян сказал: «Для страны с маленькой экономикой важно повышение экономической конкурентоспособности. Здесь ключевую роль играет рост экспорта готовой продукции. Это хорошая цифра, но чтобы иметь существенное развитие, и суметь решить социальные проблемы – довести минимальную зарплату до потребительской корзины, необходимо, чтобы наша страна заработала деньги. В этом случае экспорт готовой продукции должен превысить три миллиарда долларов». Экономист заметил: внутренней экономической политикой Армения может добиться положительных результатов.

«Да, у нас есть рост экспорта. Однако те инвестиции, которые мы ждали особенно из РФ, и вокруг которых были достигнуты договоренности на высоком уровне, пока еще не поступают. Но не надо забывать, что основная цель ЕАЭС не только свободное перемещение товаров, людей, капитала, а также кооперация, модернизация и повышение конкурентоспособности. Эти вопросы пока не решены», – сказал наш собеседник.

Ашот Тавадян является сторонником принципа трех «и» – интеграция с ЕАЭС, ЕС и третьими странами – Китаем, Ираном, Сирией и так далее. И поэтому он положительно оценивает подписанное соглашение между Арменией и ЕС.

«Наши экспортеры, экспортируя в ЕАЭС, получили доход примерно в 70 млрд. долларов, в ЕС, согласно опубликованным ЕС цифрам – в Евросоюз экспортировано товаров на 8,7 млрд. долларов. Когда я огласил эту цифру в парламенте Армении, то один государственный чиновник разнервничался. Сказал, выходит, что они плохо работают, и не согласился с этими цифрами. Я думаю, что попытки государственных чиновников защитить честь мундира, занятие бесполезное. Все мы должны представлять общественности и руководству государства истинные цифры и указывать правильные направления, чтобы принимались и правильные решения», – сказал Ашот Тавадян, добавив, что, может быть, одной из проблем является то, что не обеспечена конкуренция.