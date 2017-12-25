«Педагоги в кавычках губят будущее ребенка, они ничем не отличаются от убийц»

Замечания специалистов, которые уже более двух десятилетий занимаются сценической и педагогической деятельностью

По имеющейся у «Аравот» информации, в проводящемся традиционно в европейских странах (в этом году — в испанском городе Ллорет де Мар) международном конкурсе «Родной голос» в этом году впервые участвует Армения. Юные исполнители Юрий Саргсян (16 лет) и Григор Григорян (18 лет), представляющие студию народной песни «Родная песня» удостоились на конкурсе первой премии. Оба учатся в классе художественного руководителя студии, известного музыканта Мхитара Кетцяна. В этом году состоялся также сольный концерт ученика Кетцяна, 13-летнего Гриши Асатряна. Отметим, что это серьезные успехи для созданной три года назад студии.

Мхитар Кетцян свыше 25 лет пел в ансамбле «Саят-Нова» (под руководством Товмаса Погосяна, однако широкой общественности музыкант стал известен по телевизионному проекту «Народный певец» на телеканале «Шант»: он был художественным руководителем проекта. В беседе с нами Мхитар Кетцян рассказал, что свыше двух десятков лет осуществляет педагогическую деятельность. Говоря об учениках студии он отметил, что их ученики — дети школьного возраста начиная с 8 лет. Рассказал, что любовь к народной, ашугской музыке привела к тому, что в его студии учится даже живущий в России 45-летний уроженец Джавахка.

До того, как по телеканалу «Шант» начал осуществляться проект «Народный певец», был вакуум, и именно благодаря этому проекту было выявлено много молодых талантов. По этому поводу наш собеседник отметил, что в рамках проекта он занимался с 150 молодыми исполнителями и назвал имена известных певцов — Ева Ташчян, Ева Еганян, Айкуи Бабаханян, Севак Амроян, Мавр Мкртчян и другие.

На замечание о том, что есть сотни студий, где народную песню преподают педагоги с сомнительным образованием, Мхитар Кетцян рассказал, что бывали даже случаи, когда родители приводили к ним десятилетних детей и выяснялось, что педагоги просто играли с детскими судьбами: «Если бы они еще немного опоздали, то я уверен, что дети не смогли бы петь вообще, даже нормально говорить не смогли бы из-за проблем с голосом. Подобные педагоги в кавычках губят будущее детей, они ничем не отличаются от убийц… Существует специальный метод речевого воспроизведения, которым в первую очередь должен владеть преподаватель…».

В ходе беседы мы поговорили и о неправильной интерпретации гусанской, ашугской песни представителями современного шоу-бизнеса. Мхитар Кетцян отметил, что такое явление, к сожалению есть, однако некоторые представители шоу-бизнеса, несмотря на свою широкую известность, приходят к нему за советом: «Хочу отметить, что есть и положительное в том, что звезды шоу-бизнеса поют эти песни».

В начале 2000-х песня «Когда устанешь…» на слова Терьяна в интерпретации Мхитара Кетцяна на песенном конкурсе «Саят-Нова» удостоилась первого приза. Мы поинтересовались, продолжает ли он деятельность песенника, как относится к современным ашугам и нет ли у него желания называться ашугом, Кетцян ответил: «Несмотря на то, что у меня есть много песен на слова Чаренца, Амо Сагияна и других классиков, а также современных поэтов, тем не менее я не могу ставить себя рядом с такими ашугами, как Саят-Нова, Дживани и другие».

Несмотря на то, что Мхитар Кетцян больше четверти века пел в ансамбле «Саят-Нова», широкому кругу зрителей исполнитель стал известен совсем недавно. Одно дело петь в ансамбле, где 12 певцов, совсем другое — выступать в качестве солиста. Сегодня, когда имя Мхитара Кетцяна известно и любимо многими, мы спросили, не собирается ли наш собеседник выступить с сольным концертом: «В Армении у меня не было сольного концерта, однако около 4 лет назад, когда я был приглашен в Тегеран в качестве специалиста по вокалу, у меня состоялся первый сольный концерт. И в Ереване я готовлюсь к этому. По всей вероятности концерт состоится осенью 2018 года. Что касается концертной деятельности, то я много путешествовал вместе с ансамблем «Саят-Нова» и участниками проекта «Народный певец»: 13 раз побывал в США, в таких европейских странах, как Франция, Германия, Голландия и другие».

Самвел ДАНИЕЛЯН

Газета «Аравот»

16.12.2017г