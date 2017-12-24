Серж Саргсян отправляется в Грузию с двухдневным рабочим визитом

Президент Армении Серж Саргсян 25 декабря с двухдневным рабочим визитом отбудет в Грузию.

Об этом сообщает Президента Армении.

В рамках визита президент республики проведет встречи с высшим руководством Грузии – президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, а также Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.

В ходе встреч будут обсуждаться ключевые вопросы повестки взаимодействия между двумя дружественными странами в ряде сфер.

Президент Саргсян посетит также научно-культурный центр «Дом Ованнеса Туманяна» и церковь Сурб Геворг (Cвятого Георгия), где проведет встречу с представителями армянской общины.

В рамках визита президент Армении на Площади Героев в Тбилиси возложит венок и воздаст дань уважения.