Программное обеспечение из стран ЕАЭС допустят к госзакупкам в России

Российская Федерация снимает запрет на допуск программного обеспечения (ПО), происходящего из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), к закупкам для государственных и муниципальных нужд.

Запрет на допуск иностранного ПО был установлен в 2015 году постановлением правительства РФ. В результате проведенного Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) мониторинга исполнения положений Договора о ЕАЭС запрет был квалифицирован как барьер, который препятствует свободному движению товаров и услуг на внутреннем рынке Союза, и включен в согласованный перечень препятствий, содержащихся в «Белой книге».

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1594, которое вступит в силу с 1 января 2018 года, утверждены правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и аналогичного реестра для ПО из Союза. Это создаст для программного обеспечения из стран ЕАЭС условия допуска к госзакупкам, равные условиям для российских программ.

«Открытие доступа к участию в госзакупках России компаний из стран ЕАЭС, производящих ПО, – это хорошая новость, и мы должны стремиться к тому, чтобы не создавались новые, уже цифровые барьеры на внутреннем рынке Союза», – отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

Пресс-релиз