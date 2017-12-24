Председатель Верховного суда Польши обвинила власть в «осуществлении переворота» против судопроизводства

Председатель Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф опубликовала открытое письмо, в котором обвинила власть в «осуществлении переворота» против судопроизводства. Как передает Европейская правда, письмо публикует BBC.

Малгожата Герсдорф заявила, что, одобрив суперечливы судовые реформы, правительство идет на «краю пропасти», в которую может упасть целая страна.

«Происходит государственный переворот против структуры одной из важнейших институтов страны. Он проходит без применения силы или силовых структур, а злоупотребляя законодательными институтами», — написала судья.

«Я предупреждаю правительство: не нарушайте социальный контракт, написанный в форме конституции. Вы ходить по краю пропасти, в которую вся нация может упасть», — указывает она.

Напомним, 20 декабря Европейская комиссия впервые в истории решила начать санкционную процедуру против Польши за нарушения норм верховенства права.

Комиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Если Польша этого не сделает, это может привести к применению санкций, в частности, к потере голоса в ЕС.

В тот же день президент Польши Анджей Дуда подписал два закона, принятые парламентом в рамках противоречивой судебной реформы.