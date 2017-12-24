Во время организованного от имени мэра Еревана официального приема подведены итоги программы мероприятий Дней Еревана в Москве

Во время официального приема, организованного от имени мэра Еревана Тарона Маргаряна, были подведены итоги программы мероприятий Дней Еревана в Москве, которые прошли с 21-го по 22-oе декабря. В приеме приняли участие чрезвычайный и полномочный посол РА в РФ Вардан Тоганян, представители Правительства Москвы, деятели науки, искусства и культуры, а также представители армянской общины.

В своей приветственной речи мэр Еревана Тарон Маргарян выразил благодарность всем присутствующим за содействиe в организации Дней Еревана в Москве, а также за теплый прием.

В рамках официального приема за большое содействие в деле развития сотрудничества между Ереваном и Москвой, а также значительный вклад в сфере телевидения, мэр Еревана Tарон Маргарян наградил телеведущего, юмориста, соавтора шоу Comedy Club Гарика Мартиросяна высшей наградой мэрии Еревана- медалью «Аргишти Первый».

За большое содействие в деле развития сотрудничества между Ереваном и Москвой, мэр Тарон Маргарян наградил заместителя руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Андрея Чижова памятной медалью мэра Еревана. Директор музея-мастерской С.Т. Коненкова Светлана Боброва, художественный руководитель Московского Армянского Театра Слава Степанян, художественный руководитель ансамбля народного танца «Цветы Армении» Айк Саакян и художественный руководитель ансамбля армянской песни и танца «HAYORDIK» Анаит Саргсян награждены почетными грамотами мэра Еревана.

Поделившись с мэром Еревана своими впечатлениями от программы мероприятий «Дни Еревана в Москве», гости придали особую важность ставшей традиционной инициативе и отметили, что она стала популярной и ожидаемой как среди армянской общины Москвы, так и жителей столицы РФ.

Управление информации и по связям

с общественностью мэрии Еревана