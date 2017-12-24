В 2016 году российское гражданство получили 22 тысячи граждан Армении: видео

«С демографической точки зрения в 2017 году у нас была серьезная проблема с пополнением для армии. Ближайшие пять лет в этом отношении будут по-прежнему оставаться тяжелыми, и поэтому отмена отсрочки была правильной», – заявил эксперт Артак Маркосян во время обсуждений на тему «Реальная Армения 2017-го и ожидаемая 2018 года: инерция прошлого или начало перемен?», организованных в пятницу Армянским Институтом международных отношений и безопасности (АИМОБ). Коснувшись студенческого движения «Отсрочке – быть!» и акций протеста, эксперт высказал мнение, что студенты должны бороться за повышение качества образования, эффективное управление вузами и устранение коррупции в высших учебных заведениях. Он считает, что демографическая ситуация и эмиграция из Армении дошли до опасной черты: «Только в 2016 году российское гражданство получили 22 000 граждан Армении. Данные 2017 года еще не опубликованы ».

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Он считает, что для предотвращения миграционных и демографических проблем необходимы «большие инъекции» и экономическая активация. По его словам, не предотвращение всего этого может привести страну к непредсказуемым событиям. Эксперт предупреждает, что также быстро теряет свое армянское население и Джавахк. «У нашего северного соседа в стране растет исламский элемент. Это серьезная проблема», – отмечает он.

Сюзанна Барсегян, эксперт АИМОБ, отметила, что армия является единственным государственным институтом, к которому имеется больше доверия со стороны общественности. На довольно низком уровне находится доверие к социальным институтам, таким как президентская и исполнительная власть. В этом контексте, положительно оценивая концепцию «Нация-Армия», она считает, что сталкивать науку и армию за счет внесения изменений в праве на отсрочку, ошибочно. «Было бы более честным, если бы ясно было сказано, что это демографическая проблема. Безопасность – это не только армия. Образование, наука и доверие к социальным институтам также являются безопасностью», – сказал он. Хотя она и не согласна со всеми лозунгами движения «Отсрочке – быть!», но в качестве общественного движения считает его заслуживающим похвалы. «Есть, хоть и мало, людей, которым есть что сказать».

Она считает, что для решения этих проблем следует правильно использовать ресурс диаспоры.

Председатель Республиканского союза работодателей Армении Гагик Макарян в свою очередь считает, что самым слабым звеном в системе государственного управления является образование. В обращение введен законопроект о высшем образовании. Авторы говорят, что он «ориентирован на студентов». Гагик Макарян возражет: «Нет критериев, и мы не можем это измерить. Кроме того, возникает вопрос: а до этого на кого или что он был ориентирован?». Он остается при том мнении, что 2018 год будет спокойным и сбалансированным.

Эксперт Айк Габриелян коснулся перспектив армяно-турецких отношений в 2018 году. Он считает, что для сверхдержав этот вопрос больше не является приоритетом. Кроме того, перед президентскими выборами в Турции Эрдоган продолжит демонстрировать националистическую антиармянскую позицию.

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