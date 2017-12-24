Армен Варданян: Путина ждут неспокойные дни – видео

Вопреки большинству, эксперт Армянского института международных отношений и безопасности (АИМОБ) Армен Варданян не считает, что после победы на предстоящих в будущем году президентских выборах Владимира Путина ожидают безмятежные дни. Он считает, что поствыборные процессы нарушат спокойствие Путина и России. Политолог не прогнозирует процессов в 2018 году и в вопросе Арцаха, в связи с предстоящими президентскими выборами в России и Азербайджане.

В пятницу, в ходе организованных в АИМОБ обсуждений на тему «Реальная Армения 2017-го и ожидаемая 2018 года: инерция прошлого или начало перемен?» эксперт коснулся также других внутриполитических вопросов. В частности, он заметил, что администрация нового президента Америки ужесточила политику в отношении Ирана и некоторых стран Ближнего Востока, не все гладко и между США и союзным ЕС: есть разногласия, связанные с увеличением военного бюджета НАТО, в вопросах Иерусалима, ядерной программы Ирана. Он считает, что эти конфликты в будущем получат новый импульс.

Эксперт считает важным выбор нового президента Франции Эммануэля Макрона. Он заметил, что президент этой страны ведет резкую политику. «Я думаю, что в ближайшем будущем Франция будет более активной в МГ ОБСЕ», – сказал он.

Согласно эксперту, важными были и события вокруг референдума в Каталонии, связи Армения-Иран, взаимные визиты. Он считает положительным то, что товарооборот между Арменией и Ираном составляет 10%. Очень положительным считает и открытие зоны свободной торговли свободной между Ираном и Арменией. Он надеется, что между Ираном и ЕАЭС будет подписано соглашение о зоне свободной торговли и наконец-то от этой структуры будет какая-то польза и для Армении.