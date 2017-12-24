Геворг Меликян: Турция ищет пути для развития экономических отношений с Арменией – видео

«Президент Серж Саргсян завершает этот процесс, который сам и начал. И если будет что-то новое, то это должен сделать премьер-министр Серж Саргсян, правопреемник президента Сержа Саргсяна», – такое мнение относительно процессов в армяно-турецких отношениях в уходящем 2017-ом и предстоящем 2018 году высказал в пятницу ассоциированный эксперт АИМОБ Геворг Меликян.

Обсуждения были организованы Армянским Институтом международных отношений и безопасности.

Геворг Меликян считает, что в 2008 году Сержу Саргсяну было необходим серьезный международный процесс, который «отвлек бы внимание от кровавых событий первого марта, обозначившими его вступление в президентский этап». Эксперт напоминает, что процесс «футбольной дипломатии» начался намного раньше. Переговоры по армяно-турецкому примирению проходили еще в конце 1990-х. Несмотря ни на что, по мнению эксперта, Турция ищет пути для развития экономических отношений с Арменией. По его мнению, из-за давления, оказываемого азербайджанской стороной, турецкая компания «Пегасус» так не вступила в воздушный рынок Армении. По мнению докладчика, турецкие авиалинии в будущем году все же появятся на нашем рынке.