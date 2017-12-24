Власти Армении в 2017г «героически преодолевали проблемы, которые ранее создавали себе сами»: Рубен Меграбян – видео

«Если бы риторика отражала реальность, может быть и создала бы для Армении какие-то возможности, но реальность состоит в том, что на фоне декларативных разговоров о гигантских проектах с Ираном, «прогазпромовское» правительство Карена Карапетяна одним росчерком пера приносит в дар реконструированную при поддержке правительства Ирана газораспределительную сеть Мегри и Агарака. О каком «и-и» идет речь?», – заявил в пятницу политолог Рубен Меграбян, обобщая итоги уходящего 2017 года и говоря об ожиданиях на предстоящий 2018 год. Обсуждения организовал Армянский Институт международных отношений и безопасности.

Политолог считает, что уходящий 2017-й год ознаменовался тем, что власти Армении «героически преодолевали проблемы, которые ранее создавали себе сами же». По его словам, не было и тени сомнения, что политика, проводимая с 2000-х годов, приведет Армению к этой опасной ситуации. Для выхода из этой ситуации, отмечает политолог, власти «пытаются что-то предпринимать, но что из этого выйдет – покажет время». Однако у политолога не вызывает сомнений то, что «мы не можем позволить себе роскошь не быть оптимистами».

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