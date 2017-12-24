Давид Шахназарян: «Армения должна подумать об открытии посольства в Израиле – конечно, в Тель-Авиве» — видео

Посол по особым поручениям президента Армении в 1992-95 гг., руководитель Службы национальной безопасности РА в 1994-95 гг. Давид Шахназарян считает правильным решение президента Сержа Саргсяна отозвать армяно-турецкие протоколы. Напомним, что об этом президент говорил в прошлом году с трибуны ООН, объявив весну 2018-го крайним сроком для их ратификации.

В ходе организованных в Армянском институте международных отношений и безопасности обсуждений на тему «Реальная Армения 2017-го и ожидаемая 2018 года: инерция прошлого или начало перемен?», Давид Шахназарян, комментируя армяно-турецкие отношения и заявления Сержа Саргсяна, сказал: «Имеются не столь выгодные для нас пункты, нельзя позволить Турции, чтобы она могла воспользоваться ими, когда и как ей захочется».

Кстати, 2017 год для Армении по части внешней политики Давид Шахназарян считает удавшимся. Отмечает переход на новый уровень отношений с ЕС, прорыв в отношениях с Израилем. Также считает, что в 2018 году Армения должна сбалансировать свою политику по направлениям РФ-США, РФ-Украина, Иран-Израиль, и еще по нескольким направлениям. Думает, что власти Армении должны задуматься об открытии в ближайшем будущем посольства в Израиле: «Конечно, в Тель-Авиве». Он коснулся и вопроса увеличения диверсификации в сфере вооружений, считая, что у Израиля нет проблем и в вопросе продажи нам тех видов вооружения, которое продается Азербайджану. «2018-й год окажется довольно интересным годом. Было бы неплохо, чтобы мы не становились объектом такого внимания», – сказал он.

Давид Шахназарян считает, что с имеющимися темпами экономического роста Армения не сможет преодолеть те вызовы, которые стоят перед нами. В то же время он замечает, что новые вызовы приносят и новые возможности. Он надеется, что успехи во внешней политике будут развиваться и дальше. Пожелал, чтобы эти процессы были перенесены также и в сферу экономики.