Ответ Галуста Саакяна Шарлю Азнавуру

По словам Галуста Григорьевича, все тем, кто думает как Азнавур, нужно жить в Армении, чтобы правильно все комментировать

«Когда кто-то крадет два су, его сажают в тюрьму, тогда как люди, ворующие миллионы, остаются безнаказанными»,- в интервью Nouvelles d’Armenie сказал Национальный герой Армении, всемирно известный шансонье Шарль Азнавур.

По поводу критики в адрес нынешних и предыдущих властей страны мы поговорили с депутатом, экс-спикером НС Галустом Саакяном. По его словам, каждый человек выражает свое мнение о власти, о ситуации в стране, то же самое сделал и Шарль Азнавур: «И без Шарля Азнавура в нашей прессе журналисты поднимают эту тему. На мой взгляд, мы должны по мере возможности найти решения, чтобы Армения двигалась в направлении того будущего, которое мы сегодня представляем, о котором мечтаем. Думаю, когда-нибудь это будущее придет».

На вопрос, нет ли правды в том, что сказал Азнавур, хотя бы по части несправедливости, Галуст Саакян ответил: «Можно найти долю правды в сказанном и не найти, поскольку я сам здесь живу и все вижу вблизи. Речь не о Шарле Азнавуре, но все те, кто так думает должны приехать сюда и жить здесь, чтобы правильно комментировать то или иное явление».

На наше замечание о том, что в нашей стране чиновники воруют, и об этом недавно говорил и Серж Саргсян, Галуст Саакян отметил: «Серж Саргсян говорил не об этом, он говорил о том, что они должны лучше работать, то есть, если совершается преступление, есть соответствующие органы, которые могут арестовать. Речь идет о главах общин, поскольку начиная с 2018 года мы переходим к парламентской форме правления, где выборы в органы местного самоуправления, деятельность общин приобретает большее значение, и с этим связано будущее благосостояние народа». Президент пристыдил глав общин, сказал — вам должно быть стыдно воровать деньги народа и предупредил, что не собирается прощать, Галуст Саакян отметил: «Конечно, если чиновники так поступают, то им должно быть совестно, поэтому есть соответствующие органы, поскольку от бюджета общин будет зависеть, как будет жить народ». Почему же не наказывают ворующих чиновников? Галуст Саакян ответил: «Знаете что, обычным людям кажется, что все это легко осуществимо, все сразу можно сделать. Конечно же, все те, кто украл, большая часть из них была наказана. Однако, когда думаешь, что всех можно взять за руку, то такого нет, если он является частью общества, то основной фактор этого находится в руках общества. Общество должно быть воспитанным, не идти по этому пути. Вот о чем мы говорим, наше общество должно пройти славный путь воспитания, чтобы у нас было прекрасное государство».

Когда мы напомнили господину Саакяну, что «невоспитанных и ворующих» экземпляров общества выбирает Республиканская партия, Галуст Саакян отметил: «Я не думаю, что народ нужно делить на партии, мы являемся одной нацией, когда вы повторяете слово РПА, то делайте оговорку. Когда вы говорите, что это делает представитель РПА, то я это на себя не беру, многие мои друзья не берут это на себя. Партии каждый из них выбирает по разным причинам. Сегодня, фактически, у оппозиционных партий, так или иначе, нет людей, поскольку люди идут в РПА, что бы перед ними открылись какие-нибудь возможности. Это не является мнением РПА, у РПА совсем другое мнение».

Рипсиме ДЖЕБЕДЖЯН

Газета «Аравот»

20.12.2017г